Trump recibe "una carta muy bonita" de Putin para felicitarle la Navidad

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este viernes que el líder ruso, Vladimir Putin, le ha enviado "una carta muy bonita" con motivo de las fiestas navideñas en la que confía en que su llegada a la Casa Blanca permita reconstruir las relaciones bilaterales.



"Espero que, después de asumir el cargo como presidente de Estados Unidos, seamos capaces, actuando de forma pragmática y constructiva, de dar pasos reales para restaurar el marco de cooperación bilateral en diferentes áreas", reza la misiva, difundida por el equipo de Trump.



Putin ha subrayado que "la relación entre Rusia y Estados Unidos sigue siendo un importante factor para garantizar la seguridad y la estabilidad del mundo moderno", especialmente ante los "graves desafíos regionales y globales". Por ello, ha expresado su deseo de "llevar la colaboración en la escena internacional a un nuevo nivel cualitativo".



"Por favor, acepte mis sinceros deseos para usted y su familia de buena salud, felicidad, bienestar, éxito y todo lo mejor" en Navidad y Año Nuevo, se despide el presidente ruso, según informa el portal de noticias 'The Hill'.



Trump, que ha reaccionado a través de su equipo, ha considerado que la carta es "muy bonita" y ha ratificado que coincide con los deseos de Putin sobre la necesidad de dar un nuevo rumbo a la relación entre ambos países. "Espero que la dos partes seamos capaces de cumplir estos compromisos y no tengamos que explorar caminos alternativos", ha dicho.



El magnate neoyorquino, que llegará a la Casa Blanca el 20 de enero, no ahorró en elogios para Putin durante la campaña electoral. "Nadie creía que ganaría excepto nosotros", ha dicho el jefe del Kremlin este viernes. Las agencias de Inteligencia de Estados Unidos han denunciado que Rusia influyó en el proceso electoral para favorecer a Trump.