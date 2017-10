Asesinada una periodista en Malta con un coche bomba

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia ha muerto este lunes cerca del pueblo de Bidnija, en el norte de la isla, a causa de la explosión de una bomba lapa colocada en su vehículo, según ha informado la Policía.



Caruana Galizia, de 53 años, tenía un famoso blog en el que denunciaba de forma implacable casos de corrupción de políticos de Malta de primer nivel. Hace dos semanas, la periodista presentó una denuncia ante la Policía por una serie de amenazas que estaba recibiendo, según ha informado la televisión maltesa.



En las últimas publicaciones que realizó Caruana Galizia en su blog señalaba directamente a varios políticos de la oposición. "En estos momentos, hay sinvergüenzas donde quiera que mires. La situación es desesperante", escribió por última vez. En otra de sus entradas en dicho blog, publicó: "la vida pública de Malta padece a hombres peligrosamente inestables, sin principios ni escrúpulos".



El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha calificado este hecho como "un bárbaro ataque contra la libertad de prensa". A principios de este año, Caruana Galizia acusó a Muscat por su supuesta falta de eficiencia en el puesto y denunció cuentas bancarias de su esposa en paraísos fiscales.



"No descansaré hasta que no vea que se ha hecho justicia en este caso. Nuestro país merece justicia", ha asegurado Muscat en una declaración televisada, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la unidad nacional.





