Un avión aterriza de emergencia en Filadelfia tras fallar un motor en pleno vuelo

Un avión procedente de Nueva York se vio obligado hoy a realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia después de que reventara su motor izquierdo en pleno vuelo, informaron los medios locales.



La nave, que pudo tomar tierra de forma segura a las 11.30 horas (15.30 GMT), supuestamente perdió su presión violentamente durante el vuelo después de que una pieza procedente del motor averiado golpeara y rompiera una de las ventanas, informó la afiliada local de la cadena NBC.







@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj