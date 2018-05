Dos estadounidenses, retenidas en Montana por hablar español

Dos ciudadanas estadounidenses fueron interrogadas y retenidas brevemente en el estado de Montana, noroeste del país, por hablar español y sin razón aparente por un agente de la patrulla fronteriza, según informaron hoy medios locales.



Las dos estadounidenses, de origen mexicano, se encontraban en una gasolinera charlando en español el pasado miércoles, cuando un agente de la agencia migratoria les interrumpió y les sacó del local para realizarles un interrogatorio.



El incidente ocurrió en Havre, un municipio al norte del estado de Montana y que se encuentra cerca de la frontera con Canadá, y fue grabado por una de las afectadas, Ana Suda.



En el vídeo, Suda pregunta al agente por qué les había pedido su identificación y este responde que lo hizo porque les había escuchado hablar en español.





Border Patrol agent detained two US Citizens because they were speaking Spanish at a gas station.



"I came and saw that you guys were speaking Spanish which is very unheard of up here."



Sickening. He should be fired! Please spread. pic.twitter.com/3KkpnCpObc