Muñoz: «Iborra es mi hermano, me ha ayudado mucho para estar aquí»

Hay amigos que marcan. Compartes con ellos tantas cosas que sabes que siempre van a estar ahí, a tu lado. Son a los que consultas las decisiones más trascendentes, porque algo te dice que nunca te van a fallar. Y puede que sus caminos se alejen, pero jamás se podrán separar. También sucede en el fútbol, como en la historia que une a Vicente Iborra y a Juan Muñoz.

El nuevo delantero del Levante UD fue presentado ayer en el estadio Ciutat de València, donde posó por primera vez con la camiseta azulgrana „lucirá el dorsal 14„. Flanqueado por el presidente levantinista, Quico Catalán, y el director deportivo. Tito, el joven goleador señaló a Iborra, el excapitán granota, como uno de los grandes responsables de su llegada a Orriols. «Iborra es más que un amigo. Desde que llegué al primer equipo del Sevilla, la verdad es que me trató como a un hijo. Le tengo que agradecer muchísimo, hablo continuamente con él y me dijo que el Levante UD iba a ser el sitio y me ha ayudado mucho para estar aquí. Estoy muy agradecido, le quiero mucho, es un hermano y es un gran apoyo», explicó el utrerano durante su presentación.

La coexistencia con Roger

Muñoz se incorporará hoy a la disciplina del equipo, bajo las órdenes de Muñiz. Un deseo que tenía desde hace tiempo, cuando supo que su periplo en el Zaragoza había llegado a su fin. «Lo tenía bastante claro, desde hace tiempo tenía mucha ilusión en venir al Levante UD y se ha hecho realidad», afirmó. «Ahora mismo no me interesa lo que ha pasado en el Zaragoza y ahora pienso en el presente. Pienso en empezar con el equipo y aportar todo lo que pueda dar», insistió Muñoz, que podría entrar en la convocatoria para el sábado en Alcorcón.

Asimismo, aunque Muñoz no quiso definirse como delantero, sí manifestó que se compenetrará con Roger y que son jugadores compatibles. «No voy a decir si soy mejor o peor en una cosa u otra. Viene un jugador con muchísimas ganas, con trabajo y sacrificio y a poner mi granito de arena. Yo ayudaré a Roger y él me ayudará a mí», resumió el delantero propiedad del Sevilla, que ayer estuvo también acompañado de su representante, René Ramos.

Un portero y un lateral derecho

Por otro lado, el director deportivo del club, Tito, hizo un breve análisis de la situación de la plantilla, a pocos días de que se cierre el mercado de enero. En este sentido, no aclaró si habrá movimiento en la portería. «A día de hoy, nuestros porteros son Raúl y Remiro. Contamos con que Remiro esté en condiciones de ir convocado a Alcorcón», indicó. «Estamos haciendo una valoración de lo que necesitamos y si lo hacemos ya o no. Queda una semana, vamos a esperar y veremos qué opciones hay de mercado», comentó sobre si habrá más fichajes. Dejó la puerta abierta a la llegada de un lateral derecho si la lesión de Iván no mejora, pese a que insistió en que con la salida de Martins esa posición puede cubrirla Shaq, el lateral estadounidense del filial.