"Simeone remata desde la banda"

Orriols se prepara para la llegada de uno de los gigantes del fútbol español. El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, advirtió ayer del peligro del Atlético de Madrid, un club que ha sido capaz de consolidarse en la «élite mundial» debido, entre otras cosas, a su carácter. «Es un equipo grande que trabaja como un modesto» gracias a su técnico, Diego Pablo Simeone.

«El Atlético ha dado un salto muy grande en todo, ya no es un equipo revelación. Ha mantenido una regularidad a un nivel altísimo, ya no es casualidad. Trabajan todos desde el primer momento hasta el último, como si fuera el último balón», apuntó Muñiz tras el entrenamiento de los granotes en la Ciudad Deportiva de Buñol.

«Es un gran equipo, que no hace falta que lo diga yo, sino por historial y clasificación y trabaja mucho y muy fuerte. Tenemos que igualar ese ritmo porque nos lo van a exigir», agregó el preparador asturiano.

En este sentido, inquirido por su homólogo en el banquillo rojiblanco, Muñiz se deshizo en elogios hacia Simeone, ya que aseguró que el preparador argentino ha marcado su carácter ganador en el equipo madrileño y que los jugadores se ponen «el mono de trabajo» en el momento necesario.

«Simeone ha cambiado la filosofía del Atlético, desde la banda remata, le ha metido un carácter importante al equipo y eso le ha hecho un equipo ganador. En los momentos difíciles si se tiene que poner a defender todos trabajan», indicó el técnico azulgrana.

Pese a ello, las estadísticas señalan que Simeone no ha logrado la victoria en ninguno de los cinco partidos que ha disputado, alguno de ellos con el título de Liga en juego

Por otro lado, Muñiz confesó que la victoria Las Palmas ha dado «tranquilidad» al equipo. «Ha servido para confirmar el buen trabajo del equipo, aunque falta mucho trabajo por hacer. Sabemos cuál tiene que ser la línea y el camino, ganar no es sencillo y la competición es muy dura», remarcó.



Entre Oier y Raúl Fernández

Muñiz no quiso desvelar si mantendrá en la portería a Oier después de su destacado debut en Las Palmas, o si por el contrario Raúl Fernández volverá a la titularidad. «No es que no se pueda decir, es que no hemos tomado ninguna decisión. No he hablado de cambiar o no cambiar, sino que veo a los tres preparados y es una buena noticia, pero yo no he dicho si vamos a cambiar o no», apostilló el técnico, que no quiso entrar a valorar posibles refuerzos en el mercado invernal.

En este apartado, la dirección deportiva del Levante UD está preparada para reforzar varias posiciones. La prioridad es, en el caso de que el Villarreal recupere a Ünal, apostar por la incorporación de un delantero de nivel. Podrían ser hasta dos los jugadores que llegaran en esta posición si Boateng sale cedido en busca de minutos.

También se contempla la opción de reforzar el lateral derecho, posición para la que Coke es uno de los preferidos, así como la portería si Langerak se marcha o el centro de la defensa si Cabaco pide salir en enero.



Pedro López y Postigo, listos para jugar mañana

Postigo y Pedro López se incorporaron ayer al trabajo junto al resto de compañeros y estarían listos para enfrentarse al Atlético de Madrid mañana en Orriols. Postigo y Pedro López arrastraban unas molestias musculares que, en el caso del segundo le impidieron jugar en Las Palmas, y ayer fue el primer entrenamiento de la semana para ambos. La plantilla completó un trabajo táctico y técnico en una sesión que se prolongó por espacio de algo más de una hora en Buñol. Muñiz mantiene las bajas por lesión de Roger, Iván López, Lukic, Lerma y Álex Alegría. efe valència