El Levante UD busca remedio a la falta de gol

La dirección deportiva del Levante UD pretende poner remedio a la acuciante falta de gol de los delanteros granotes durante este mes de enero. El club azulgrana rastrea en el mercado nacional e internacional el fichaje de hasta dos atacantes. Uno con un perfil de nueve de referencia, como Enes Ünal o Álex Alegría, y otro con características propias de segundo punta.

Y es que, confirmada la vuelta de Ünal al Villarreal, lesionado Alegía hasta el final de la temporada y con Nano y Boateng turnándose como descarte en las convocatorias, Tito y Carmelo del Pozo trabajan para reforzar el ataque azulgrana con, al menos, un delantero de nivel, al que se sumará Roger Martí. El goleador valenciano avanza en su puesta a punto y todo apunta a que podría incorporarse al trabajo con el grupo el próximo mes de enero. Roger, teórico nueve titular al inicio de la pretemporada, se lesionó en un encuentro amistoso de preparación a mediados de julio.

Entre los delanteros que gustan está Guidetti, del Celta, tal como confirmó ayer Tito en Radio Valencia. El sueco ha manifestado sus deseos de cambiar de aires para tener más minutos de cara al Mundial de Rusia. No obstante, el conjunto gallego, con una plantilla corta, va a vender a Maxi Gómez al fútbol chino, por lo que no quiere dejar marchar a Guidetti, al que se le ha prometido que tendrá más oportunidades a partir de la segunda vuelta de la Liga.

Ünal se irá antes del 21 de enero

Por otro lado, Muñiz confirmó ayer que Enes Ünal regresará en enero al Villarreal, que lo cedió al equipo levantinista el pasado 30 de octubre. El entrenador asturiano señaló que desconoce en qué momento del mes de enero se concretará el regreso del atacante. Sin embargo, el delantero otomano volverá a Vila-real antes del 19 enero, fecha en la que dará inicio la jornada 20 de Liga. En ella, el Levante UD visitará La Cerámica para medirse al conjunto groguet.

«Lukic no me ha dicho nada»

Además, Muñiz restó importancia a las declaraciones a la prensa italiana de Sasa Lukic, en las que el jugador serbio expresaba sus deseos de regresar al Torino en este mercado. «A mí no me ha dicho nada. Creo que la dirección deportiva está preparada para que los jugadores que no jueguen se quieren marchar. Es una situación normal del mercado de invierno y la dirección deportiva lo tenía previsto», apuntó el técnico, quien resaltó que Lukic no ha jugado en Liga porque ha estado lesionado en los momentos que pudo haber entrado en el equipo.