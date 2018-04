"Las cuentas de la lechera no nos interesan, dependemos de nuestro trabajo"

Con la salvación al alcance de la mano, el entrenador del Levante UD, Paco López, prefiere no hacer números. «Dependemos de nuestro trabajo y entendemos que debemos sumar cuantos más puntos, mejor. Debemos olvidarnos de la cifra exacta, no sabemos lo que van a hacer los rivales. Las cuentas de la lechera no nos interesan. Tenemos que sumar de tres en tres o de uno en uno», explicó ayer el técnico de Silla.

Respecto al rival de mañana el Atlético, López restó importancia al posible desgaste del partido del jueves en Lisboa. «El Atlético tiene una plantilla muy competitiva, y están acostumbrados a este numero de partidos. No creo que le pueda afectar mucho, seguro que sacan once competitivo y no va influir mucho el partido», apuntó. No obstante, Simeone no podrá contar con Diego Costa, con una lesión muscular.

Por otro lado, Paco López afirmó estar centrado en el objetivo de la permanencia, sin entrar a valorar su futuro en el club azulgrana. Lo que sí comentó fue la sanción a Rochina, que calificó de «ecesivamente dura». Apelación desestimó ayer el recurso del Levante UD y el futbolista será baja cuatro partidos.

Fahad se marcha a Arabia Saudí

El que no estará en la convocatoria de hoy para el partido ante el Atlético es Fahad. El saudí ha regresado a su país por motivos familiares y, pese a las bajas, no estará presente en el Wanda. Pedro López entrenó ayer y sí estará, a la espera de saber quién jugará en el lateral zurdo.

Natzaret entra en la recta final

Por otro lado, el Levante UD espera que a lo largo de este mes se cierren todos los trámites burocráticos para la instalación de una nueva ciudad deportiva en el barrio de Natzaret, cuya construcción empezará la próxima temporada.