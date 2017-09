La mejora del pantalán comenzará en 2018

Las obras de mantenimiento y consolidación integral del pantalán comenzarán el próximo año tal y como ha revelado el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, después de dar a conocer que existe partida presupuestaria para ello.

El mandatario saguntino ha afirmado que Sagunt cuenta ya con un compromiso firme de la Autoridad Portuaria de Valencia para esta inversión en 2018, que supondrá un primer paso dentro del proyecto de integración del puerto en la ciudad.

La cuantía presupuestaria será «importante», ha afirmado Fernández, dada la longitud del pantalán y el estado de su estructura sumergida en el mar.

Esta primera actuación permitirá mantener la estructura del Pantalán, y, en segundo lugar, «su conversión en un paseo sobre el mar con unas características envidiables, excepcionales y desconocidas en todo el litoral del Mediterráneo», explicaba el alcalde.

Las obras en el pantalán forma parte de un proyecto ambicioso que tiene como objetivo unir la parte del muelle norte con la ciudad, de forma que permanezca abierto para su disfrute, ya sea para ocio, hostelería o cualquier otra actividad compatible.

Una iniciativa que estaba contemplada en el convenio firmado entre la APV y el ayuntamiento de Sagunt aunque condicionado a una ampliación del puerto que «ni se ha producido ni está en el horizonte más próximo, y no sabemos ni siquiera si va a hacerse algún día», explicaba Fernández. Por eso anunciaba que «el gobierno actual está reescribiendo con la APV un convenio que va a modificar de manera muy importante lo que previamente se había acordado». A este respecto acusaba a gobiernos anteriores de no haber hecho nada en este asunto «Hay inversiones, referidas al Pantalán, referidas al Grau Vell, que no se han materializado nunca».

La finalidad de este macroproyecto es que el muelle norte pase a formar parte de la ciudad, de forma que «el puerto comercial se cerrará y todo el muelle norte se unirá a otras zonas como el Alto Horno, dando como resultado una de las zonas más privilegiadas de la ciudad».

La caducidad de la concesión y la no renovación de la actividad del muelle norte da viabilidad a esta iniciativa al liberar miles de metros de esta parte del puerto comercial, una situación que el alcalde asegura que volverá a producirse en 2022 cuando caduque la otra concesión de actividad que tiene este muelle norte, por lo que todo el segmento de muelle será liberado para convertirse en un gran paseo sobre el mar, que «modificará de manera trascendental la imagen del Port de Sagunt», terminaba Fernández