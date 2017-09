NO TE FÍES DEL QUE NADIE SE FÍA

No te fíes del que de nadie se fía. Nosotros desde EUPV queremos restaurar la confianza de los ciudadanos en los políticos, porque nuestra política confía en la gente. Nos fiamos de nuestros vecinos que nos dan los buenos días, del tendero, de la profesora de nuestros hijos. Por ello confiamos en usted cuando formó parte de nuestro colectivo, que solo lo utilizó como trampolín para ubicarse en el poder, y se atreve a lanzar un mensaje «el que no se fía no es de fiar». No se puede imaginar cuántos vecinos nos han dicho ¿Cómo os podíais fiar de esta persona?

La verdad señora Asunción García tenía claro los objetivos, por lo que se negó a la firma del exigente código ético que EU obliga a sus cargos electos, acta en la que se comprometía que en caso de incumplimiento daría lugar a la dimisión inmediata de la persona que lo incumpliera, o en caso de no hacerlo por iniciativa propia se iniciaría el proceso revocatorio. ¿Nos podemos fiar de la persona que lamentablemente desde que tiene el acta de concejala al día siguiente de las elecciones genera todo tipo de vulneraciones del Programa, Estatutos y Código Ético de EU?

La verdad señora Asunción García es que desde junio de 2015, que consigue el acta de concejala, se niega a rendir cuentas a la asamblea de EUPV Gilet, indicando que la concejala era usted, y que sólo se debía al alcalde o a las instrucciones de su primo (que lo mantiene incluso en la asamblea que estaba la representante de Política Municipal, Estefanía Candel). ¿Por qué no hizo esas afirmaciones antes de las elecciones, donde tenía la posibilidad de haber ido en las listas del PSOE, al que dice que se debe?, ¿o atreverse a dar la cara ante nuestras/os vecinas/os presentándose como independiente? ¿Nos podemos fiar de quien ha faltando al compromiso adquirido con sus compañeros, y con los 304 ciudadanos que votaron a nuestra formación política convirtiéndola en la tercera fuerza más votada?. La verdad es que usted «se ha aprovechado de la rentabilidad política de unas elecciones bajo las siglas de EUPV, lo honesto era entregar su acta de concejala, por lo que es un fraude cometido a la democracia y a nuestros vecinos, una deslealtad, una falta de ética y la falta de moral política».



Grabaciones ilícitas. La verdad señora Asunción García es que se dedicó a pasar a otros grupos políticos las grabaciones ilícitas de los debates de nuestras asambleas y reuniones, sin el consentimiento del colectivo, vulnerando el derecho a la intimidad. ¿Nos podemos fiar de quien sin la debida autorización grabó y utilizó las grabaciones?, lo que supone que hay indicios de delito contra la intimidad personal y familiar de miembros de EUPV por «revelación de secretos».

La verdad señora Asunción García es que cuando EUPV Gilet presenta con registro de entrada la comunicación formal al alcalde de la decisión de la asamblea de salir del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gilet, dejando las delegaciones que ostentan los miembros de EUPV Gilet. Acuerdo que usted había votado y decidido (sin ninguna discrepancia por su parte, solo su abstención), siendo consciente de las consecuencias de la salida del equipo de gobierno. El mismo día 1 de febrero de 2016 (curiosamente un cuarto de hora después), solicitó por registro de entrada en el Ayuntamiento de Gilet incorporarse en el grupo de los «no adscritos» del Consistorio, que se le diera la baja como militante de EUPV, para mantenerse en el equipo de gobierno. ¿Nos podemos fiar de quien viola la fidelidad debida a los electores que la han votado y al partido que la ha presentado para, con el poder que reviste dicha designación, usarlo en beneficio propio?

Se atreve a decir que es una cabeza de turco intentando decir que los culpables son otros. ¿Nos podemos fiar de los tránsfugas y quienes los acogen?, cuando para ellos lo importante no es servir al pueblo, ni respetar el interés general, ni luchar por el bien común, sino mantener el poder y vivir en los privilegios de lo público. Es utilizar un «sistema» corrupto y bastardo que suplanta a la democracia.



Incumplimiento. Por ello entendemos que ha incumplido el compromiso voluntariamente asumido de cumplir con los principios Programa y Estatutos de EUPV, y que ha traicionado a los electores que dieron su confianza a unas listas y a un programa, y no entendemos su connivencia con el PSOE, yendo en contra de la confianza de los vecinos y haciendo un uso personal de su condición de concejal.

¿Son motivos más que suficientes para la pérdida de confianza?. ¿Es de fiar o le podemos aplicar «No te fíes del que de nadie se fía», por los opacos intereses y por sus supuestas aspiraciones individuales, desde nuestro punto de vista cuestionables?