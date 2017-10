Los «Superpowers» contra el incivismo

Como si de un cómic se tratara, Sagunt sacará a la calle dos superhéroes para luchar contra los villanos del incivismo. En este caso, Los Superpowers, un superhéroe y una superheroína llamados Conciencia y Cívica, Con y Civi para los amigos, que son de carne y hueso a los que interpretarán dos actores de la compañía Camí de Nora, cuya misión será concienciar a la ciudadanía.

Este proyecto, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Sagunt a través de la delegación de Participación Ciudadana, lleva por nombre Conciencia Cívica y tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre acciones incívicas que se llevan a cabo a diario en las calles del municipio.

Los Superpowers recorrerán la capital de El Camp de Morvedre a partir de mañana y durante la próxima semana concienciando a los ciudadanos de Sagunt sobre asuntos como recoger los excrementos de las mascotas, no dejar cáscaras de frutos secos en el suelo, no pintar sobre muros o no dejar el coche en doble fila, entre otras acciones.

Conciencia y Cívica, que están encarnados por los actores Txema Campos y Ainoa Roig, bajo la dirección de María Jesús Suárez, interactuarán con los vecinos con la finalidad de que tomen conciencia de las acciones incívicas que la ciudad padece de forma rutinaria. Esta puesta en escena teatralizada, con inevitables referencias a los cómics, también incluye videos cortos en clave de humor para llamar la atención de la ciudadanía sobre determinados comportamientos incívicos, trabajos que contarán con la música y letra originales de Ismael Bereje y Daniel Ródenas, así como con el montaje audiovisual de Paula Peña.

Este proyecto surge «a colación de las quejas vecinales recogidas en uno de los mapeos que realizamos desde esta delegación», explicaba la concejala de Participación Ciudadana, María Giménez, quien pretende con esta original iniciativa «visualizar las acciones incívicas que día a día comete la ciudadanía». La concejala de ADN Morvedre añadía que es «una forma nueva, ingeniosa, llamativa y respetuosa de dar un toque de atención a aquellos que cometen actos que producen incivismo».



Miles de superhéroes

Por su parte, Suárez, directora del proyecto, ha querido destacar que «cualquiera puede ser el superhéroe, ya que la responsabilidad es de cada uno» y añadía que «lo importante es esto, que la gente se dé cuenta y lo hagan bien por ellos mismos, siendo sus propios héroes o heroínas, responsables de cuidar nuestra ciudad».