Los mil camiones diarios que prevé mover Mercadona en Parc Sagunt avivan la demanda de mejores accesos

Así lo confirmaba ayer a Levante-EMV el edil Pepe Gil, tras la visita realizada esta semana junto a otros ediles al complejo que la firma posee en Abrera (Barcelona ). «Estro hace más urgente mejorar los accesos, pero no sólo con la rotonda y el ramal que se ha acordado hacer a corto plazo. El ayuntamiento lo va a exponer claramente al Consell porque además no queremos sólo acabar el desdoblamiento de la carretera a Puçol, sino unas conexiones en general como Dios manda», decía además de lamentar que, «hace años, se eliminara la obligación de Parc Sagunt de desdoblar la CV309, dejando la obra en manos del Consell» y de insistir en que la CV 309 «no es sólo el principal acceso a Parc Sagunt, sino también a la zona sur del Port de Sagunt y en parte, al puerto marítimo».

La necesidad de mejorar los accesos a Parc Sagunt también fue resaltada ayer por el portavoz de Ciudadanos Raúl Castillo, quien alertaba del riesgo de «cuellos de botella en los accesos a Parc Sagunt» y considera que «si no se pone en marcha ya el desdoblamiento de la CV-309 y los accesos a Parc Sagunt, llegaremos tarde y la actividad logística será insostenible a corto plazo». A su juicio: «hoy por hoy, un hipotético tráfico de 1.000 camiones diarios, para esta carretera y para este polígono, pueden generar graves problemas en los accesos al polígono, sobre todo en las horas punta».

Junto a ello, consideraba que «el entorno del polígono no está preparado para la demanda de recursos que empresas como Mercadona ya están planteando y son obras complejas y que pueden dilatarse en el tiempo por estar implicadas diferentes administraciones. Es un riesgo que no nos podemos permitir, por lo tanto, no se puede perder ni un solo día en exigir que se acometan las infraestructuras necesarias para que de una vez por todas estemos a la altura de nuestras circunstancias».

Para el edil de Ciudadanos es necesario además, «preparar un plan específico de acceso a los polígonos industriales que incluya el transporte verde, el acceso en bicicleta con la creación de carriles bici además de tener previstas líneas de autobús que puedan reducir el uso de vehículo particular, así como carriles peatonalizados», apuntaba.