Gutiérrez: «Nos salió todo mal»

«Nos salió todo al revés y prácticamente empezamos el partido con 1-0». Así resume David Gutiérrez, entrenador del Atlético Saguntino, la derrota sufrida en la ciudad deportiva de Paterna frente al Valencia B (4-1). El técnico añade que «ir por detrás contra un filial es muy complicado, porque, si dejas muchos espacios, ellos te matan. Creo que estuvimos bien en la primera parte y pudimos igualar el partido, pero, cuando mejor estábamos, el penalti tonto les dio fuerzas al ponerse otra vez por delante y, ya con el marcador en contra, fue complicado, nos salió todo mal».

Tras esta segunda derrota consecutiva, Gutiérrez confiesa que «el ánimo ahora mismo no está muy bien, pero quiero esperar que pase esta derrota y ver si el miércoles en Copa estamos mejor». Y es que los rojillos no tienen prácticamente margen para asimilar la visita a la ciudad deportiva de Paterna, ya que hoy viajarán a tierras extremeñas para disputar el partido de ida de los cuartos de final de Copa Federación ante el UP Plasencia: «El miércoles -por mañana- afrontamos el partido con ganas de ganar. El equipo está bien, porque, quitando el accidente del Valencia B, está compitiendo bien todos los partidos y creo que es bueno que tengamos un encuentro tan pronto para volver a intentar sacar por lo menos un victoria allí y así olvidar los fantasmas de Paterna», concluye Guti.

Allí, el equipo local empezó dispuesto a buscar la victoria que hacía más de dos meses que no lograban. Alex Blanco puso el primero en el minuto 2 con un potente tiro desde fuera del área. Tras más de 20 minutos de partido muy igualado, el Saguntino empezó hacer sus mejores minutos y llegó el gol del empate del Lois, que se estrenaba como capitán, tras un rechace a la salida de un córner.

Sentencia

Cuando los rojillos estaban en su mejor momento, el árbitro pitó un penalti en contra cometido por Fluixà que convirtió en gol Sito. A partir de ese momento, el equipo de Guti se descompuso. El capitán del Mestalla, Jordi Sánchez, no dio tregua y anotó el 3-1 con un golazo desde fuera del área y así se fueron al descanso. Ya en el segundo tiempo, el único tanto fue de Alex Blanco después de un centro preciso desde la izquierda con el que se sentenció el partido y la goleada de filial que encerró a los visitantes.