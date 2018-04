Los mejores documentales llegan a Sagunt

La muestra puntoDOC arranca el viernes en el Casal Jove de Port de Sagunt con quince obras que se podrán disfrutar hasta el 6 de mayo

La quinta edición de la muestra puntoDOC ya está lista y a punto de empezar tras las semanas festivas. Del 13 de abril al 6 de mayo, el Casal Jove de Port de Sagunt acoge el festival que se celebrará durante cuatro intensos fines de semana con los mejores documentales de la última temporada, la que ha sido especialmente rica en el género. Esta mañana han presentado sus contenidos el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto, Guillermo Sampedro; el director del festival, Fran García; y el técnico de Juventud, Miguel Ángel Martín.

Hitchcock/Truffaut, Mi vida entre las hormigas, Venus: Confesiones desnudas, Heart of Darkness, Everest: un reto sobrehumano, La hora de los deberes, Crossroads, Chavela, Tribus de la Inquisición, Amazona, Renta Básica, Kedi (Gatos de Estambul), Muchos hijos, un mono y un castillo, El pacto de Adriana y David Lynch: The art of life, son las estupendas quince obras que llenan la programación de este año, un gran barrido de la actualidad, la creación artística, la denuncia, la reflexión y el compromiso social. De nuevo, a través del festival, se traen a Sagunto los mejores trabajos nacionales e internacionales en este género, incluyendo los dos últimos ganadores del premio Goya.

Según el concejal de Juventud "esta es la edición más ambiciosa del festival, que cada año va cogiendo más prestigio y consolidándose. Hemos ampliado programación hasta llegar a un mes entero, con quince proyecciones y ofreciendo pases también en domingo. Confiamos que la selección de este año, con trabajos de mucho nivel, la mayoría de ellos premiados a su paso por diferentes festivales, guste al público y éste responda con su presencia a lo largo de las cuatro semanas que dura la muestra".

Para esta edición, los trabajos a proyectar se han dividido en cinco áreas:- alternativas al modelo neoliberal (como Renta Básica o La hora de los deberes); - documentales que hablan sobre derechos humanos (como El pacto de Adriana o Tribus de la Inquisición); - dedicados al mundo de la música (como Chavela o Mi vida entre hormigas); - sobre el mundo de los niños y niñas (como Kedi); o la sección BIO, donde se pone el foco en aquellos personajes mundiales que, por su interés o peripecia vital, su vida se refleja en un documental, como el de David Lynch o Alfred Hitchcock). Estos cinco bloques se completan con el documental Everest y el clásico Heart of darkness, sobre el rodaje de la película Apocalipsis Now.

En el festival intervendrán algunos de los autores de los trabajos, como Álex Txikon, que vendrá a hablar de Everest; José Manuel Casañ, cantante de Seguridad Social y Paco Roca, que presentarán Crossroads. Todavía queda pendiente alguna confirmación más.

En paralelo a las proyecciones, se han organizado interesantes actividades como el puntoDOCLab, que ya tiene abierto el plazo de inscripción hasta el 27 de abril y que se plantea como un programa de apoyo al desarrollo de documentales para creadores y creadoras de hasta 30 años. Las obras seleccionadas se proyectarán en el marco de festival el sábado 5 de mayo. Otra de las actividades paralelas, ya clásica, es el 24hores.DOC, en el que pueden participar jóvenes creadores de entre 15 y 35 años con sus cortometrajes documentales realizados contra el reloj entre el 5 y el 6 de mayo, cuando se proyecten los mejores trabajos en el Casal Jove. Además, durante las proyecciones habrá servicio de ludoteca.