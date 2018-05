Rescate felino en Sagunt

La rápida actuación de una voluntaria de la asociación Colonias Felinas de Sagunt impidió que dos gatitos recién nacidos y otra gata a punto de parir fueran literalmente aplastados por la prensa de un contenedor de cartón.

Esta amante de los felinos se disponía como cada mañana a alimentar a los gatos que tiene en sus colonias y a colocar trampas para coger a las gatas, a las que someten a un proceso de castración. Al llegar a una de las zonas habituales de su ruta, el área de servicio de la autopista a la altura de Sagunt en dirección Barcelona, «vio algo que me llamó la atención. Era una gata que no paraba de maullar y me llevaba hacia el contenedor de cartón, donde escuché a unos gatitos».

Ante la imposibilidad de sacarlos, esta voluntaria se puso en contacto con la Policía Local, el 112 y los bomberos, siendo estos últimos los que le facilitaron el número de la firma que gestiona los contenedores para ver si se podía hacer algo. «La empresa se portó superbien. Le informé de lo que sucedía, vino y se llevó el contenedor para abrirlo a la central de Massamagrell, donde rescatamos dos gatitos y también a otra gata preñada».

Los felinos estaban asustados y escondidos en una esquina bajo los cartones, así que «fue todo un milagro que no murieran aplastado», explica esta voluntaria a Levante-EMV. Ahora los animales ya estan a buen recaudo junto a su madre.

Cerca de 150 euros costó la operación de rescate, de los que la empresa ha pagado el 50 % y el resto la asociación SOS Sagunto. «Les estoy muy agradecida, porque gracias a sus interés y preocupación, pudimos salvar tres vidas», explicaba ayer la voluntaria tras el rescate.

Después de los ocurrido, desde Colonias Felinas solicitan medidas de seguridad en estos contenedores para evitar que puedan entrar los animales y acabar prensados, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.