Más de 200 dolçainers y tabaleters se dieron cita en un encuentro para conmemomar el 20 aniversario de la federación

El pasado fin de semana, la ciudad de Sagunt fue capital de la música valenciana gracias a la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabaleters que, en colaboración con la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto, organizaron un encuentro de aproximadamente 200 dolçainers y tabaleters con motivo del 20 aniversario de la federación. Una mesa redonda con expertos de renombre, talleres gratuitos sobre música tradicional, pasacalles y conciertos de tabal y dulzaina completaron este evento de música valenciana.

El concejal de Cultura, José Manuel Tarazona ha comentado que la trobada sirvió "para unir y usar la música tradicional de cultura popular en Sagunto" y que además este fin de semana "ha sido un éxito debido a la presencia de decenas de dolçainers y tabaleters de todo el país, dando alegría y música tanto en el pasacalle como las actividades complementarias que se hicieron". Por otro lado, quiere agradecer efusivamente a los Germans Caballer "por su trabajo y organización de los actos".

Eduard Caballer, después de "un fin de semana tan intenso", reafirma las palabras de Tarazona, catalogando la Mesa Redonda, los Talleres, la Conferencia Concierto en el patio del mercado y el gran día del Encuentro de "todo un éxito" que no podían imaginar "en cuanto a participantes". Además, agradece a los Luthiers y más de quince collas que vinieron o parejas tradicionales por "llenar las calles y plazas de Sagunto de nuestra mejor música: la música de la dulzaina y el tabal" y también a "aquellas personas que de alguna manera han hecho esto posible", poniendo énfasis en el Ayuntamiento de Sagunto y demás instituciones, así como en la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabaleters.

A la trobada acudieron dolçainers y tabaleters de Castellón, Nules, Almenara, Gilet, Altura, Massalfassar, Museros, Foyos, Bonrepòs i Mirambell, Tavernes Blanques, Valencia, Paterna, Picaña, Torrent, Picassent, Gandía, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Teruel i Hendaya.



Un cap de setmana intens i reeixit va convertir Sagunt en capital de la música valenciana

El cap de setmana passat Sagunt va reunir al voltant de 200 dolçainers i tabaleters

Gabinet de Comunicació (23-05-2018)

El cap de setmana passat, la ciutat de Sagunt va ser capital de la música valenciana gràcies a la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters que, en col·laboració amb la delegació de Cultura de l'Ajuntament de Sagunt, van organitzar una trobada d'aproximadament 200 dolçainers i tabaleters amb motiu del 20 aniversari de la federació. Una taula redona amb experts de renom, tallers gratuïts sobre música tradicional, cercaviles i concerts de tabal i dolçaina van completar este esdeveniment de música valenciana.

El regidor de Cultura, José Manuel Tarazona ha comentat que la trobada va servir "per a unir i usar la música tradicional de cultura popular a Sagunt" i que a més este cap de setmana "ha sigut un èxit a causa de la presència de desenes de dolçainers i tabaleters de tot el país, donant alegria i música tant en la cercavila com les activitats complementàries que es van fer". D'altra banda, vol agrair efusivament als Germans Caballer "pel seu treball i organització dels actes".

Eduard Caballer, després "d´un cap de setmana tan intens", reafirma les paraules de Tarazona, catalogant la Taula Redona, els Tallers, la Conferència Concert en el pati del mercat i el gran dia de la Trobada de "tot un èxit" que no podien imaginar "quant a participants". A més, agraix als Luthiers i més de quinze colles que van vindre o parelles tradicionals per "omplir els carrers i places de Sagunt de la nostra millor música: la música de la dolçaina i el tabal" i també a "aquelles persones que d'alguna manera han fet açò possible", posant èmfasi en l'Ajuntament de Sagunt i altres institucions, així com en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters.

A la trobada van acudir dolçainers i tabaleters de Castelló, Nules, Almenara, Gilet, Altura, Massalfassar, Museros, Foios, Bonrepòs i Mirambell, Tavernes Blanques, València, Paterna, Picanya, Torrent, Picassent, Gandia, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Terol i Hendaia.