¡Credere! ¡obbedire! ¡combattere!

Les invito a que me acompañen en un ejercicio de política ficción. Imaginemos que el Gobierno de la Nación, de esta claro, promulgara por Decreto Ley, sin consultar al Parlamento, ni convocar un referéndum, una reforma de la Constitución. Supongamos también que como consecuencia de ese dislate, de ese atropello sin parangón a las más elementales reglas democráticas, el Tribunal Constitucional dictara una resolución anulando la reforma unilateral, el diktat del Gobierno. Cerramos el ejercicio imaginando a su vez que, en respuesta a la decisión del alto tribunal, el presidente del Gobierno ordenara a los ministros de Interior y Justicia que se procediera a la detención del presidente del tribunal y a su posterior expulsión del Constitucional.

Les parece imposible ¿verdad?, ridículo, algo impensable en una sociedad civilizada, democrática y avanzada como la nuestra. Pues bien, es exactamente lo que ha hecho el Sr. Iglesias con la Presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos. El partido aprueba unos estatutos en la asamblea de Vistalegre II, Dn. Pablo, con la aquiescencia de su dirección, los cambia a su gusto sin encomendarse a Dios ni al diablo y con la legitimidad propia de un Ucase del Zar. La Comisión de Garantías, órgano obligado a velar por la legalidad en el seno de Podemos, anula lógicamente la reforma y como consecuencia de ello, se ordena la apertura de un expediente de expulsión a Dña. Olga Giménez que es la Presidenta del citado Comité.

¿Han visto Ustedes algo tan fascista como esto, pistoleros aparte, en los últimos cuarenta años de democracia en España? ¡Vaya tropa de camicie nere que nos han salido los jerarcas de Podemos!

Si les dijera que estoy sorprendido les engañaría. ¿Recuerdan cuando Dn. Pablo se presentaba como el apóstol de las políticas sociales? El hombre que iba a rescatarnos de la precariedad y las injusticias, el único que se preocupaba por los problemas de la gente del común. Sin embargo cuando tuvo la oportunidad de pactar un gobierno con los socialistas ¿qué ministerios exigió? Incluida su Vicepresidencia claro, ¿Sanidad y Asuntos Sociales? no, ¿Empleo? Tampoco, ¿tal vez Educación? menos. Podemos exigió Defensa, Interior y el CNI. Por lo visto pensaban remediar las injusticias a cañonazos, u ordenando su detención y en cualquier caso espiándolas. No se que pensarán Ustedes a mí me dio miedo sin mas.

Por otra parte no habrán olvidado que fue Pablo Iglesias quien propuso el control de la prensa cuando los medios de comunicación, a los que tanto debe, le dieron la espalda, o su gloriosa propuesta de que jueces y fiscales deberían poner de manifiesto su compromiso con los ideales del nuevo régimen, el l´ordine nuovo de Pablo. Escuadristas de camisa azul, parda, negra o roja ha habido siempre, lo que me preocupa es que haya cinco millones de compatriotas dispuestos a ¡Credere! ¡Obbedire! ¡Combattere!