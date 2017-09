La buena, o no, alimentación

Comer para vivir. Vivir para aprender a comer. Fraga, tras cazar un oso en la antigua Yugoslavia, se trajo "como trofeos la cabeza y el hueso de la pitilina (hueso del pene) del animal". -¿Le gusta comerse lo que caza? –Bien asado. No me gustan las cosas crudas"; relata Vázquez Montalbán ("Mis almuerzos con gente inquietante"). En el Neolítico surge una revolución alimentaria instaurándose la agricultura y ganadería e independizando al hombre de la caza. Se cuecen semillas convirtiéndolas en harina y se consumen simientes de cereales, legumbres, tubérculos, verduras y frutos de cáscara y carnosos. El anatomista escocés Sir Arthur Kheit, en mil ochocientos noventa y uno, relacionó inversamente el tamaño del cerebro con el del estómago, "cuanto mayor es el estómago menor es el cerebro"; el sistema evolutivo, ante la disyuntiva de tener que reducir alguno de los órganos del Homo para favorecer el desarrollo cerebral, mermó el único posible: el tubo digestivo.

Joan Ribó, actual alcalde de Valencia, Capital Mundial de la Alimentación Sostenible en 2017, dijo: "Los valencianos y valencianas debemos sentirnos orgullosos de nuestra relación histórica tan especial con la producción alimentaria. Porque hay mucha gente que se alimenta con excesos de azúcar y de grasas, por lo que los diálogos sobre la alimentación son necesarios y fundamentales para todas las grandes ciudades", ("Actualfruveg", 03/05/2017). Pere Papasseit i Totosaus, promotor del grupo THM (Tecnología de la Hortícultura Mediterránea) y autor de varios libros referidos al sector, apunta respecto al Pacto de Milán de 2015: "Las ciudades que lo firman tiene intención de comprometerse a trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles". Es lacerante, a día de hoy, que los lineales de superficies comerciales, expongan solamente mallas y granel de limones foráneos a precio elevadísimo. Transacciones globalizadas hacen dar la vuelta al mundo, a una velocidad impensada por Julio Verne para su audaz personaje Phileas Fogg, a diversidad de alimentos. Cinco años atrás, la Unión de Llauradors denunciaba tal desacato: "la mayor parte de los supermercados de la Comunidad Valenciana están repletos en estos momentos de cítricos (sobre todo naranjas y limones aunque también mandarinas) procedentes de Sudáfica y Sudamérica, en plena campaña de recolección local" ("ABC.es", 04/10/2012). Nada ha cambiado. Patatas y cebollas de Perú, Egipto, Israel o Chipre comparten estatus de favor con importaciones francesas, por lo que el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, manifiesta el descontento general: "falta de transparencia en los mercados, la connivencia con los abusos de la gran distribución y la ausencia de seguro de rentas", ("Levante E.M.V." 25/05/2017).

Previniendo periodos de carencias proteínicas, los homínidos se atiborraban de miel. El azúcar, poderoso estimulante del centro del placer en el cerebro (núcleo accumbens), en la actual vida sedentaria, debe dosificarse meticulosamente, también en los manufacturados, como el agua con sabor. Pero el dinero está por medio. Una de las mayores fortunas de EE.UU. pertenece a la familia Walton: supermercados, restaurantes; fundadores de las tiendas Walmart, mientras en el elenco de nacionales, hay nombres ligados a tal división, como Juan Roig (Mercadona), que dictamina: "Hay que trabajar como chinos para vivir como españoles"; a lo que cabría apuntar las palabras del periodista Dang Xiaofei para la web Chinatoday.mx: "el informe de Gloobal Times de 2012 resume que según el cálculo, 600 mil personas mueren en China cada año, por cansancio extremo".

La truculencia también existe en este ámbito: "La carne de perro se consideraba en la época antigua y medieval una delicada vianda, y hoy todavía se consume no sólo en Filipinas, sino también en Corea y Nigeria. ("Perro", Susan McHugh). La Edad Media popularizó el pescado prensado y secado al aire sin sal, o el bacalao seco. Marco Polo, apodado "Marco Millones" por sus contemporáneos, escribió un libro donde decía de China que: "allí hay una gran abundancia de jengibre, de nardo y de otras muchas especias". Magallanes durante su viaje a través del Pacífico sobrevivió "teniendo que beber agua de mar, y comiendo serrín y el cuero que recubría los mástiles y las vergas"; el último tramo de la circunnavegación, bajo el mando del vasco Juan Sebastián Elcano fue atroz. Después, Carlos V, subestimando lo conseguido vendió las Molucas a Portugal renunciando a ser puntal en el comercio de las especias. Siempre visión de futuro. Terribles travesías aquellas, en las que no se hacía ascos a nada: "el infinito número de ratas que habían constituido nuestra pesadilla durante el viaje, se convirtieron en presas deseadas y perseguidas, vendiéndose incluso algunas de ellas. Concretamente, una rata bastante gorda, llegó a alcanzar un precio de diecisiete chelines; una mujer embarazada ofreció veinte chelines por una rata, pero su propietario se negó a venderla, y la mujer falleció", ("La búsqueda de las especias", Carson I. A. Ritchie).

La naturaleza es cautiva de planes económicos globalizados carentes de respeto. Cientos de millones de hectáreas de selva han caído: africanas, oceánicas, asiáticas, latinoamericanas y caribeñas. Desolación y aniquilación de especies animales, hasta humanos autóctonos son esquilmados. Programas cibernéticos alcanzan grados indescriptibles de aplicación en ganadería y agricultura. "Un glosario de la revista británica News Scientist enumera, por ejemplo, los siguientes ingredientes básicos de los "perros calientes": leche en polvo, residuos de cereales, nitrito sódico, desechos de volatería, orejas de res, pirofosfato sódico, harina vegetal, partes de insectos, pelo de roedores y deltalactona gluconato, ("La edad cibernética", Frederic Vester)."El carnívoro típico se harta a base de copiosos ágapes, espaciados en el tiempo: nosotros caemos de lleno en este sistema"; apunta en su estudio Desmond Morris. La guía para los campesinos mexicanos que viven lejos de los centros médicos, escrita por el doctor David Werner, en el capítulo titulado "Cómo alimentarse mejor cuando no tiene mucho dinero o tierra", se dice: "una persona puede estar fuerte y sana cuando la mayoría de las proteínas que come viene de plantas. 20 pesos de huevos u otras comidas nutritivas ayudan más al cuerpo que 20 pesos de pastillas o piquetes (inyecciones) de vitaminas. Del glosario alimentario de lumbreras nacionales reseñar que: "para Tomás Pascual lo primero de todo son sus vacas, sus gallinas, su leche, sus huevos, su pienso, sus zumos y su gran imperio. Ha conseguido rizar el rizo del mercado laboral al pagar de siempre los sueldos más bajos y nunca tener problemas con los sindicatos. Cuando el grupo Pascual ha tenido cualquier problema financiero, las Cajas de Ahorro de Burgos han soltado la pasta que Tomás Pascual necesitara y solicitara, no en vano ha sido un gran rey mago de los amigos de Aznar tanto en AP y PP", ("Gangrena. La Omertá AP-PP (1ª Parte)" Álvaro Baeza L). Y. ¿Qué decir de los razonamientos de Mariano Rajoy ante unas cañas y papas con mojo picón? "Están cocidas, así que engordan menos que las fritas" ("Elmundo.es", 14/09/2015).