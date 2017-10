Esforç i lleialtat reivindicativa

Aquest és el dia dels valencians i valencianes. Ho és i ho serà sempre. És la festa d´un poble amb multitud d´accents i històries, que parla en valencià i en castellà. Eixa diversitat és la nostra riquesa.

Som un poble singular que es respecta, que respecta els altres i vol ser respectat d´igual manera. Un poble obert, tant al seu si com a l´exterior, tolerant, inclusiu i que, per damunt de tot, creu en la convivència.

Enguany és especial. Ens enfrontem a molts reptes, alguns propis i uns altres compartits amb la resta de l´Estat, i, per a resoldre´ls tots, necessitem estar més junts que mai. Per a reclamar la paraula com la millor ferramenta democràtica per trobar solucions a les fractures.

Necessitem ser optimistes i trobar vies de diàleg, per molt difícils que ara pareguen. I espere que l´any que ve, quan celebrarem els 780 anys del naixement del poble valencià i els 600 anys de Generalitat, hàgem sigut capaços de superar la crisi institucional i territorial espanyola i la marginació històrica de la Comunitat Valenciana.

Des del pluralisme, des d´un sentiment inclusiu, és l´hora de reforçar la unitat en defensa del finançament just. Hem de fer-ho de la forma que ens caracteritza, des d´una lleialtat reivindicativa que, amb esforç, ens permet protagonitzar el nostre propi renaixement. Els treballadors i treballadores i l´empresariat valencià estan aconseguint resultats que pareixien impossibles fa només dos anys. Creixem i generem ocupació per damunt de la mitjana de la resta d´Espanya i, encara que queda molt per fer, contemplem el futur amb una esperança renovada.

Ara aquest esforç ha de deixar d´estar limitat per la injustícia, i, per això, des del treball fet, anem a seguir reivindicant i demanant una solució justa al problema valencià. Ho farem amb fermesa, sense anar contra ningú, i mantenint la lleialtat institucional, el respecte al marc constitucional i la tolerància i el diàleg. Eixa lleialtat és la mateixa que exigirem perquè es complisca la paraula donada al poble valencià, que no pot ni ha d´esperar més a ser igual que la resta.

A tots els valencians i valencianes, moltes gràcies pel vostre esforç personal i col·lectiu que simbolitza, com cap altra data, el nostre 9 d´Octubre. Estic segur que, com cantava Ovidi Montllor, en aquest camí que compartim "floriran flors i cants i alegries. Floriran crits i cors i paraules. En el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans".