Ser realmente quien quieres ser

El precio de ser diferente te da más valor, te hace única. Todas somos únicas, y eso tenemos que saber manifestarlo, tienen que dejar que lo expresemos sin barreras culturales, religiosas, sociales... Estamos limitadas y presionadas por un tipo de vida impuesto, y que tenemos que obligarnos a aceptar.

No pongo en duda que el Islam defienda y proteja a la mujer, aún estoy por saber cómo lo hace sin que identifique a una mujer como una beduina, analfabeta con un valor únicamente familiar para ser respetada, sino una fornicadora, una suelta, en el caso que no aceptes esa sumisión. Utilizan ese contexto histórico, manipulan y confunden el respeto con la anulación.

Hemos crecido en un ambiente, en una cultura y en una sociedad en la cual sé lo que significa Libertad, Respeto y Amor.

Y nos sentimos en la obligación de vivir una vida basada en una religión, cultura que implique una connotación negativa a esos valores. Constantemente nos hacen sentir culpables por conocerlas y aceptarlas. Castigadas socialmente y mutiladas emocionalmente, estamos obligadas a aceptar unas normas culturales, las cuales no vivimos, por mucho que esforcéis vuestro tiempo a que las aprendamos. Y si las adquirimos y aprendemos, no las podemos poner en práctica, a no ser que dejemos de ser nosotras mismas.

La aceptación del islam en países No Musulmanes ha estado desde un principio mal gestionada, utilizando recursos de tolerancia, libertad, respeto. Su religión no se basa en convivencia , integración y respeto, no todos son iguales, por supuesto, pero son musulmanes y saben qué cara poner para ser aceptados en lugares donde la religión es una opción y no una obligación.

Una libertad que el islam desconoce, no se predica, y que los musulmanes no saben aceptar para no darse cuenta que son la ultima religión, y la primera sociedad por evolucionar y modernizarse.

Ni el propio hombre musulmán es libre, cuando aún está encadenado a palabras divinas, cuando tiene que cumplir unas normas de una sociedad inexistente en estos tiempos.

La culpa no es de la religión, el problema no son las mentiras de los musulmanes, el problema es quien se las cree. Y hemos llegado al punto que en colegios públicos Valencianos según la demanda se impartirán clases de religión islámica, Enhorabuena a ese equipo técnico el cual predica valores que no se van a cumplir en esas aulas, sino que van a dar más apoyo y fuerza a una ideología obsoleta aquí, lo siguiente qué será? Tener un cuerpo de policía islámico que patrulle las calles o los barrios con más residentes islámicos y que se cumplan sus leyes, leyes basadas en la violencia y el machismo. Creo que hay que enseñar a los No Musulmanes lo que es el islam y así saber que estamos acogiendo y aceptando y poder parar los pies a musulmanes que se creen que se pueden saltar normas de convivencia para predicar su forma de vida medieval, y no dejar ser quien quieren ser a esos alumnos con talento para que lleguen al éxito que ellos se propongan y no lo que la religión les permite. No hay discriminación , hay falta de integración la cual esta prohibida por una religión , la misma religión que se va a dar como asignatura en colegios valencianos, y espero que se den en llengua valenciana.