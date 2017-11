Orriols, nini

Ni árboles, ni arbustos, ni acotamiento ornamental, ni señalización de usos prohibidos para el solar de la ermita. Ni consideración a las mil trescientas sesenta y seis firmas y diecisiete cuños de asociaciones y uno de entidad educativa, presentadas el pasado mes de noviembre, con registro de entrada, en el Ayuntamiento Concejalía de Parques y Jardines. Y, ni caso a las palabras de la portavoz de la Asociación de Vecinos Bº Orriols-Rascanya, Maica Barceiro: "Ese nuevo parque acabará siendo lugar de botellón", (Radio Valencia, 13/10/2017). El parque, jardín o lo que al final sea el terreno que rodea la ermita dedicada al docto anacoreta croata san Jerónimo; nació como figura estelar de la campaña de diálogo con la ciudadanía. Vista la coyuntura, "las asociaciones de vecinos hablan de: decepción y manipulación", (Levante-EMV, 25/02/2016). A día de hoy, los "vecinos de Orriols exigen al consistorio que valle el nuevo parque de la ermita", (Las Provincias, 14/10/2017).

Orriols contempla unas obras estratégicamente diseñadas a la medida, en lugar y tiempo. "La primera gran inversión del tripartito. Una experiencia piloto que pone en marcha el consistorio y que trazará el camino de los futuros procesos participativos en las inversiones municipales", (Levante, 20!01/2016). Grupos motores reunidos en citas de abril y mayo del dos mil dieciséis recogían en sus dosieres acciones como: evaluación de resultados de "pensa en verd", revisión "#imaginaOrriols", presentación de "#imagina Orriols" y "Capgirant Orriols", y revisión de "#transformaOrriols", dedicados a la adecuación de un descampado que ha sido aparcamiento, vertedero de escombros y charca en tiempos de lluvia. Neveras destripadas, colchones, baterías de automóvil y basura de diversa índole han campado por sus tres mil novecientos sesenta y cinco metros cuadrados, sin atención alguna y ahora, dicho terreno está en el punto de mira. El año dos mil catorce fue el aldabonazo de salida de "#sembraOrriols" con la participación del estudio de arquitectura coordinado por Irene Roig: Carpe Via que actualmente se encuentra junto a Domenico di Siena: "Una ciudad inteligente es una ciudad más humana" (UrbanoHumano, 15/01/2015), en la presentación del "NouServef_ Inteligencia Colectiva para construir las instituciones del futuro"; como segundo integrante de la acción constaba Contexto Arquitectura (Soriano Matarredona Arquitectos): Victor Soriano Tarin y Nuria Matarredona Desantes, y como tercer integrante el Ayuntamiento de Valencia. Por aquel entonces, el tejido vecinal del barrio chismeaba sobre la adecuación del solar, sugiriéndolo como aliviadero del estacionamiento o como vergel ajardinado, lugar de esparcimiento para chicos y solaz de mayores. Personas ligadas a un barrio cuya historia se remonta a mil doscientos treinta y siete, cuando el rey Jaime I donó una alquería andalusí a Guillem d´Aguiló i Salvador, primer señor de Rascanya: "el braç de Els Orriols. Dins de la partida de l´Hort Tancat, se situava en el Molí de Els Orriols, el qual al segle XVIII era propietat d´Inza Relator", ("Séquies i molins a l´horta de València"). Cuando a mediados del siglo veinte, Orriols se fusiona a la ciudad de Valencia, el promotor José Barona construye edificaciones precarias en materiales y distribución, sin contemplar zonas verdes tras devastar la huerta. En Orriols, familias de raigambre rural, durante generaciones han vivido y aún residen allí, aman la tierra que acogió a sus antepasados, en antagonismo a lo expuesto por "#sembraOrriols" en una de sus actas donde apunta: "Els veins provinents de la inmigració interior que va arribar al barri en els anys seixente abandonen les seues viviendes traslladant-se a altres zones de la ciutat". Responsables de barrio confiesan que Orriols siempre ha luchado contra la marginación, "los vecinos lo han evitado". Iniciativas que proclaman bases participativas surgen estructuradas en función de intereses; "la consulta para 2017 se adelantará y tendrá grupos de trabajo en los barrios. El concejal (ex concejal) de Participación Ciudadana, Jordi Peris, admite que para dos mil dieciséis, la consulta ha contado con tiempos muy justos, (Levante-EMV, 30/01/2016). Desconocedor, el vecindario se ha visto sorprendido por esporádicas instalaciones (plaza pop-up a escala 1:1), y una inusual limpieza, para posteriormente descubrir de qué se trataba,"tras dos meses de proceso participativo. Orriols prueba su futura plaza con una maqueta a escala real. Con la colaboración de estudiantes de la Universidad Politécnica. Los habitantes de Orriols han ideado una plaza multiusos (¡Wuau!) en el solar con la ayuda de los equipos de arquitectos Soriano Matarredona y el estudio Carpe Via, (Las Provincias, 24/0472016); y fotos puntuales documentaron los imprescindibles requisitos. El proyecto "# sembra Orriols" fue absorbido por el Govern de la Nau, al que dotó de doce mil euros para el proceso y medio millón para la ejecución de la rehabilitación del solar (Culturplaza, 05/09/2016). De otro lado, "Varias agrupaciones afearon que el nuevo modelo se organizaba en base a comisiones o grupos de trabajo, lo que compartimenta demasiado la junta y dificulta la participación de los vecinos", (Levante, 06/02/ 2016). Actualmente, los habituales viandantes asomados tras las vallas de Bertolín, curiosean sin saber qué utilidad tiene el imponente muro de hormigón levantado en una de sus zonas. "Integrantes de unas asociaciones de vecinos más necesarias y más envejecidas que nunca, asisten impotentes al rápido triunfo de iniciativas de internet mientras las suyas duermen el sueño de los justos durante años", (Levante-EMV, 29/10/2017).

La megalomanía y el culto a la personalidad puede desembocar en algo problemático para coetáneos de cuantos alimentan la innata vocación humana de distinguirse del resto, la cual "se expresa no sólo por el afán de realizar hechos sobresalientes, sino también por la voluntad de obtener un signo visible de tales hechos, a fin de ser admirado precisamente por ello", argumenta el sociólogo René Köning. En palabras del filósofo estadounidense H. Thoreau: "no es suficiente con estar ocupados: las hormigas también lo están. La cuestión es, ¿en qué estamos ocupados?; el concepto de ocupación corre el peligro de metamorfosearse en arbitrariedad". Jose Luis Trechera, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales adscrita a la Universidad de Córdoba, en su libro "La sabiduría de la tortuga" escribe: "lo importante es realizar bien tu tarea. Confianza y apuesta por la vida. Compromiso con su especie. Si cada ejemplar no tuviera presente su misión y responsabilidad con los demás y dejara de realizar su labor, más tarde o más temprano, desaparecerían todos". El mismo autor también hace mención a "los neofilios o amantes de lo nuevo. Aceptan sin cuestionar cualquier innovación. Presentan una visión ingenua ante lo nuevo. Todo es bueno por el mero hecho de ser novedoso. Lo importante es estar a la última". Según palabras de Ribó (alcalde) y Soriano (concejala de Parques y Jardines): "Los parques y jardines en condiciones son lugares de relación intergeneracional y de socialización" (Levante-EMV, 05/09/2017). ¡Parques y jardines! "Nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos preocupados y comprometidos puedan cambiar el mundo; de hecho es lo único que lo ha cambiado", dictaminaba la antropóloga cultural Margaret Mead.