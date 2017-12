Monedero o la lògica del terror

Juan Carlos Monedero, ideòleg de Podemos ha comparat la estratègia de l´independentisme amb la d´ETA, dies abans Domenech i Iglesias havien acusat l´independentisme de "oferir un espai d´actuació", el primer; i de "despertar" el feixisme, el segon. De les tres declaracions, la de Iglesias i la del seu escolanet català, son fruït de la estratègia per donar una visió distorsionada del moviment revolucionari català que des del seu naixement aquest espai de la esquerra revisionista nacionalista espanyola està fent per manipular els progressistes espanyols i catalans. Però la de Monedero va més enllà, directament criminalitza el moviment independentista, tal com fa Aznar, Vox, Albiol o el PP, i no es d´estranyar la coincidència entre aquest fosc representat del totalitarisme d´esquerres i la extrema dreta espanyola.

De fet quan el periodista li demana explicacions, Mondero diu que és la conseqüència lògica que es treu d´analitzar els fets. Efectivament és la lògica la base dels règims criminals que al segle XX es van instaurar a Europa. Al cap i a la fi el totalitarisme d´esquerres o de dretes tenen la seva base en la concepció de modernitat de finals del segle XIX, de la creença cega en el cientifisme i el poder de la màquina, en definitiva en la aplicació de la lògica més descarnada com a base de la enginyeria social. Concretament les esquerres van caure en el totalitarisme al deixar d´aplicar el materialisme dialèctic de Marx i les ensenyances dels "manuscrits econòmics i filosòfics", i substituir-los per la lògica inherent al concepte de dictadura del proletariat i el paper dirigent de les elits revolucionaries, el que donà lloc a un sistema de partit únic, que lògicament va tenir que mantenir els seus programes quinquennals i el control de la població mitjançant el terror més absolut, però això si era lògic perquè hom actuava en nom d´un bé major. Com ho és a la Corea actual, com ho era a la Alemanya nazi. O com és ara la lògica dels mercats, on el benefici és el bé suprem i tot s´ha d´alinear en eixe sentit, no importa si hi ha que rescatar bancs a còpia de retallar drets, no importa si hi ha que muntar guerres per tal de mantenir els guanys de les grans empreses. Al remat és la lògica dels mercats el que és important.

La societat no és pot explicar en termes de lògica, si així fos fa temps que l´1% que té la riquesa del mon hauria estat destruïda, perquè no hi ha cosa menys lògica que aquest percentatge de mort. Però les societats humanes no son lògiques, expressen els sentiments de les persones que les componen, son diverses, tenen esperances no mesurable, hi han bens immaterials que no es poden quantificar, afortunadament, les societat no funciones de forma lògia, funciones amb grans dosis de renúncia i solidaritat, sobre tot les més humils. La lògica tendeix a carregar-se tot açò.

La lògica de Monedero, i les manipulacions de Iglesias i Domenech, estan intentat aturar un moviment de redreçament nacional profundament democràtic, per major glòria d´una Espanya corrupta i extremadament antisocial. Açò, ves per on, si es il·lògic en un partit que es diu d´esquerres i treballar per a les classes populars. Supose que algun dia sabrem perquè Podemos i Els Comuns van actuar com ho estan fent, tot i que cada dia son més clares les senyals que indiquen a qui serveixen.