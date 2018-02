Políticos de género

Hay que rogar encarecidamente a nuestros amados y nunca bien ponderados políticos a derecha e izquierda, pero sobre todo a izquierda, que dejen de hacer el ridículo con su manía de fomentar el género en sus discursos. El señor Sánchez es de los que riza el rizo, la señora Montero de las que cae en el esperpento. Su "portavoza" pasará a la historia del despropósito, de la imbecilidad más absoluta. Por qué no dejarán la gramática en su sitio en lugar de pegarle las coces que le pegan en cuanto abren la boca. Con ese afán no consiguen concienciar a nadie. Si acaso, como ya digo, hacer el ridículo. Convertir en femenino todo lo que suena a masculino debe tener su equivalente al revés, convertir en masculino todo lo que suena a femenino. Eso es equidad.

Es imposible e "imposibla" que no acaben provocando la hilaridad del respetable y la "respetabla". No pueden seguir por ese camino y "camina" so pena y "peno" de acabar volviéndose locos y locas, ellos y ellas y también nosotros y nosotras. Es inimaginable e "inimaginabla" que algún día y "dío" se acabe hablando y "hablanda" de manera y "manero" semejante y "semejanta". Creo que ese intento e "intenta" es vano y "vana". La política en España y "Españo" no puede permitirse y "permitirsa" un solo y "sola" gilipollas y "gilipollos" más.

Estos y "estas" que vienen a cambiar el mundo y la "munda" para hacerlo a su imagen e "imagena" y semejanza y "semejanzo" tienen que recapacitar y darse cuenta y "cuento" de lo absurdo que es esa forma y "formo" suyo de expresarse. Con ello no contribuyen y "contribuyan" a relanzar el papel y la "papela" de la mujer y la "mujera". Porque puestos y puestas a feminizar, lo de "mujera" tendría más sentido que lo de mujer. Sin embargo y "embarga", coño y "coña" que mal suena y "sueno". Nos tienen hasta el moño y la "moña" de tanto compañeras y compañeros y a partir de ahí todo lo demás y "demaso" que entre unos y unas, otros y otras, han ido acuñando y "acuñanda".

Tiene que volver el sentido común y la "sentida comuna" a adueñarse y "adueñarsa" de la situación y "situaciona" a la que nos ha llevado la paranoia y el "paranoio" de esta gente que, encima y "encimo", se llaman a sí mismos y mimas progres y "progras". Pobres y "pobras" estudiantes y "estudiantas" como tengan que asumir tanta veleidad y "veleidada" política y político. A este paso y "pasa" no van a conocer el idioma e "idiomo" español ni los clásicos y "clásicas". En los países y "paísas" de habla y hablo hispano e hispana, no maltratan de semejante manera y "manero" este idioma e "idiomo" que hablamos más de trescientos y trescientas millones y "millonas" de personas y "personos" en todo el mundo y la "munda".

Me quedo cien millones de veces con el spanglish que hablan en Miami y en tantos Estados y "estadas" de Usa, antes de dar de paso y "pasa" a esta aberración y aberraciona. Que las "miembras" y las "portavozas" dejen de hacer daño y "daña" a este idioma e "idiomo" universal al que están prostituyendo y "prostituyenda" de forma y "formo" deleznable y "deleznabla", mientras los jefes de las "miembras" y "portavozas" las aplauden y dan de paso y de pasa el esperpento y la "esperpenta" al que no terminamos de acostumbrarnos y "acostumbrarnas".