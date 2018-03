AVAMET en el Tecnoemergències 2018

El pasado miércoles 28 de febrero en las instalaciones de la Universidad Politécnica de València y organizado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se se celebró la jornada ´Tecnoemergències 2018´. Se trata de un evento que trata de coordinar en un debate enriquecedor el mayor número de empresas y entidades punteras en tecnologías, a fin de encontrar la mayor coordinación y efectividad a la hora de enfrentarse a las diversas emergencias que puedan poner en riesgo a la población. Así, como no podía ser de otra forma, más si cabe dado el convenio de colaboración entre ambas entidades, la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) estuvo presente en dicho evento.

De esta manera, la asociación, representada por sus socios Adrià Revert, Joan Boscà y Javier Miró pudo hacer una presentación ante todos los asistentes de su red de más de 350 estaciones meteorológicas emitiendo datos a tiempo real y conversar con las distintas entidades y empresas que se personaron en el encuentro, ofreciendo y explicando toda la información existente en el espacio expositor del que se dispuso. Como no podía ser de otra manera dicha información se consideró de gran utilidad para un gran número de emergencias, sobre todo las relacionadas con los riesgos naturales e incendios forestales, siendo dicha red reconocida como referencia para dichos eventos dada su amplia cobertura de información y su fiabilidad. Como se espera de este tipo de eventos pueden nacer nuevas colaboraciones de provecho para las entidades presentes, y este caso no va a ser una excepción. Puesto que entre otros aspectos algunas entidades presentes disponen de material meteorológico, del que esperamos que en un futuro próximo y a través de convenios de colaboración se puedan ir incorporando a la red de estaciones meteorológicas de AVAMET, para que dichos datos puedan llegar a la sociedad más fluidamente junto al resto de información disponible, teniendo un mayor retorno en la misma.

Eventos como este no hacen más que poner a la disposición de la sociedad valenciana una herramienta única de seguimiento a tiempo real de meteorología como la que dispone la asociación. Pero no será el último evento de esta índole en el que formará parte AVAMET, puesto que a mediados de mes se participará en otro en el que en próximos comentarios se ofrecerá más información.