24 hores per canviar tots els dies

Des de fa quasi un any, el moviment feminista està organitzant una gran vaga per al Dia de les Dones, una vaga que va més enllà del concepte clàssic i que té com a objectiu aturar el món durant 24 hores. Així, el proper 8 de març les dones estem convocades a no acudir al nostre lloc de treball remunerat, no estudiar, no consumir i no realitzar cap feina de la casa ni cuidar la nostra família. Aquestes són les 4 potes de la discriminació que patim les dones, i és menester que posem sobre la taula la importància que tenen totes les coses que fem les dones cada dia.

Els motius en són molts, els podem constatar de moltes maneres concretes, però l´arrel és una: el patriarcat, la finalitat del qual és perpetuar la supremacia d´un sexe sobre l´altre. I aquesta supremacia es reflexa en un aspecte fonamental per la vida de les persones: treballar de manera remunerada.

La divisió sexual del treball condiciona profundament les nostres carreres professionals i les nostres condicions laborals, ja que a les dones se´ns atribueix la feina no retribuïda de les cures de la família. És per això que a les dones ens costa més trobar treball; i, quan el trobem, és a temps parcial en un 30%, i si és a temps complet, ens demanem més reduccions de jornada i excedències; a més, les dones copem llocs pitjor catalogats professionalment i ens resulta més difícil tindre llocs de responsabilitat . En definitiva, tenim una vida laboral més precària, fet que provoca una jubilació més precària encara: si la bretxa salarial al País Valencià supera el 25%, la bretxa de les pensions puja fins el 40%.

Aquesta discriminació laboral també és violència masclista. Perquè la violència que patim les dones va més enllà de les agressions i els assassinats: açò és la punta més brutal de l´iceberg. Però dia a dia, durant tota la nostra vida, sofrim la pressió del patriarcat, que continua intentant limitar les nostres opcions i els nostres desitjos, oprimint-nos sense que siguem conscients de la magnitud de les seues urpes. I ja és hora de dir prou.

El dia 8 de març, hem de fer que 24 hores puguen canviar tots els dies que vindran.

*Coordinadora Àrea de les Dones de la Intersindical Valenciana