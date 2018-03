AVAMET en colaboración con el nuevo ente autonómico

El pasado lunes 26 se firmó en Burjassot un convenio de colaboración entre la Associació Valenciana de Meteorología (AVAMET) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) por el que AVAMET, además de ser fuente primaria de información meteorológica para los nuevos medios de comunicación de À. Media, su tejido de socios, repartidos a lo largo de la Comunidad Valenciana, también pasan a ser referencia en cuanto a la información meteorológica a tiempo real, tanto para su equipo del espacio de ´l´Oratge´ como para los redactores y periodistas a la hora de informar en primicia de eventos de meteorología adversa.

El espíritu de este convenio es que el nuevo ente autonómico, que nace con una gran vocación de proximidad al ciudadano valenciano, pueda recibir información meteorológica de entre 200 y 300 puntos de la comunidad Valenciana a tiempo real, tanto a través de las estaciones meteorológicas de la red de AVAMET y las entidades que se quieran adherir, como de los socios que deseen comunicarse con el ente para transmitir la información de primera mano. A través de toda esta información y de las más de 50 webcams disponibles puede decirse sin temor alguno que la información meteorológica de seguimiento en À. A buen seguro que va a ser de las mejores a nivel nacional.

Para AVAMET esta colaboración supone un verdadero hito, desde su nacimiento en 2011 siempre se ha enfocado el desarrollo de la asociación para que sus actividades y sus productos tuvieran el mayor retorno y beneficio para la sociedad, para que la afición por la meteorología de sus socios pudiese ser del mayor provecho posible. A través de este convenio los socios de AVAMET vemos cumplido un gran objetivo, puesto que los datos y el esfuerzo de todos los socios se verá recogido a diario en la Radio televisión-autonómica, pudiendo llegar a cada uno de los ciudadanos de la Comunidad. Cuando en 2013 se fundió a negro la extinta RTVV, AVAMET no tenía ni tres años de vida, contaba con dos estaciones propias, 55 socios y 24 estaciones en la red. Así, la colaboración con C9 fue bastante exigua, aunque fue referencia la estación de la Vall d´Ebo en los temporales de Otoño de 2012, hasta el punto de que se le hizo un reportaje en colaboración con varios socios.

Por último decir que también está contemplado que AVAMET vele por que las informaciones de carácter meteorológico tengan el máximo rigor y veracidad, sin sensacionalismos ni informaciones que presten a confusión. Así, dada la profesionalidad de los integrantes del nuevo ente, a buen seguro que no será necesario advertirles de que no ofrezcan imágenes de termómetros de ciudad marcando 45 grados al sol en verano o que cuando haya cualquier desperfecto por vientos se los relacione directamente con tornados. No obstante, ante cualquier detalle de índole meteorológico en su difusión se velará por su máxima corrección.