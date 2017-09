Abans d'arribar a nosaltres, la paraula «búnquer» ha recorregut un llarg camí. Durant la Primera Guerra Mundial, els alemanys començaren a utilitzar el terme «bunker» per a referir-se a una xicoteta construcció de caràcter defensiu; a poc a poc s'especialitzà per a indicar un refugi subterrani, generalment construït de ciment armat, usat per a protegir-se dels bombardejos. Però este vocable no era d'origen alemany, sinó que l'havien agafat de l'anglés, on s'emprava per a designar la carbonera d'una embarcació; i els anglesos l'havien pres de l'escocés, on tenia el significat de 'banc, seient'; i els escocesos, per la seua banda, l'havien assimilat del suec, on es feia servir en referència a les taules utilitzades per a protegir la càrrega d'un vaixell.

I, després de totes estes peripècies, ara hem transmutat novament el significat de la paraula «búnquer» per a referir-nos sobretot a un grup social que manté una forta resistència a qualsevol canvi polític.



