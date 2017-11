El terme «fetitxe» té una història tortuosa. Els valencians l'hem agafat del castellà «fetiche»; el castellà, per la seua banda, l'havia pres del francés «fétiche». Fou l'erudit francés Charles de Brosses qui el divulgà a partir del llibre «Du culte des Dieux Fétiches», publicat en 1760, en què comparava alguns aspectes màgics de les religions africanes amb els de la religió de l'antic Egipte. Però la paraula «fétiche» no era tampoc una creació francesa, sinó que provenia de l'italià «feticcio», que al seu torn l'havia adaptat del portugués «feitiço», on significava 'màgia, enxís', i que l'havia presa d'una llengua africana.

El sentit originari de la paraula «fetitxe» al·ludia a un objecte adorat com a ídol en les civilitzacions primitives. Però, eixamplant aquell sentit originari, actualment s'usa cada vegada més per a referir-se a un objecte que, sense tindre unes connotacions sexuals, desperta impulsos eròtics.

