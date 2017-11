El «manga» és un terme provinent del japonés, resultat de la combinació de dos «kanjis», concretament de «man», que significa 'informal', i de «ga», que significa 'dibuix'. La traducció literal del terme «manga», per tant, seria més o menys 'dibuix improvisat'.

Encara que la paraula «manga» començà a usar-se al Japó a finals del segle XVIII, la seua popularització no arribaria fins a després de la Segona Guerra Mundial, en què la població japonesa necessitava un mitjà d'evasió barat per a superar les penúries imposades en el context d'una societat devastada i commocionada psicològicament per l'impacte del conflicte bèl·lic. Durant la dècada dels huitanta, el manga experimentà una gran expansió internacional i eixamplà la seua temàtica a històries esguitades d'escenes d'horror, amb continguts violents i sensuals, sovint entroncades amb relats de guerrers samurais i monstres terrorífics. Però l'essència del manga continua sent el traç senzill dels dibuixos, amb una estètica molt peculiar.

