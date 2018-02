La paraula «tòtem» ens ha vingut a través de l'anglés «totem», que derivava del mot «ototeman», 'els seus parents', en la llengua ojibwa, pertanyent a la família algonquina, parlada per tribus índies d'Amèrica de Nord abans de la colonització europea. El «tòtem» era un objecte de la naturalesa, normalment un animal o una planta, que en la mitologia de determinats grups humans es prenia com a emblema protector del clan, i per extensió passà a designar també un monument, generalment una columna de fusta tallada i pintada, que representava eixe objecte.

Independentment de l'origen de la paraula, el «totemisme», entés com un conjunt de normes socials o creences que es fonamenten en la concepció d'una relació especial de parentiu entre un grup sociocultural i el tòtem, té una gran extensió en moltes societats primitives de diversos continents.

