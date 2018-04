La paraula «màster» és una adaptació de l´anglicisme «master», derivada del llatí «magister», mestre. Entre nosaltres començà a popularitzar-se durant els anys huitanta del segle passat en referència a un grau acadèmic propi de les universitats anglosaxones. Però, a partir dels noranta, la paraula «màster» adquirí una nova dimensió per a referir-se a una titulació acadèmica especialitzada de postgrau que es començà a impartir en els nostres centres universitaris. En un primer moment es volgué oferir com a alternativa a l´anglicisme «master» la forma «mestratge», però el fet que esta paraula s´utilitzara tradicionalment per a referir-se al grau de mestre dins d´un ofici artesanal dificultà la seua acceptació social. En molts països sud-americans, sí que ha triomfat plenament en castellà la forma «maestría», i en altres s´ha recorregut també com a alternativa al llatinisme cru adaptat gràficament «magíster».