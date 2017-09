El congrés d'educació compleix 10 anys

De vell nou, i des de fa 10 anys, torna el Congrés d'Educació Josep Lluis Bausset a l'Alcúdia els dies 28,29 i 30 de setembre. Aquest any la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de l'Alcúdia vol destacar els 10 anys de Congressos, els quals han estat un fòrum per a la discussió i l'intercanvi d'experiències entre la comunitat educativa. «En moltes ocasions diguem que l'educació és una prioritat per nosaltres, i així és, per l'Ajuntament de l'Alcúdia l'educació dels xiquets, xiquetes i joves ha de ser la millor possible. I com que la formació del professorat és imprescindible per aconseguir aquest objectiu, any rere any s'organitza el Congrés d'Educació, que tan ben rebut és per la comunitat educativa, no tan sols pels docents de l'Alcúdia, sino de tota la comarca i d'altres terres del nostre país», addueïx la regidora Pilar Huertas.

«El fet de complir 10 anys ha fet que ens esforçàrem, més encara, en organitzar unes jornades, a ser possible, millor que les anteriors. Aquest any la llengua i les pantalles, en tots els formats, adquiriran el protagonisme en el congrés, en resposta a la importància que tenen a les aules en l'educació actual. A la sessió d'inauguració comptarem amb la presència de la Vicepresidenta de la Generalitat , Mònica Oltra, entre d'altres autoritats. S'ha volgut reunir ponents que ja ens visitaren i altres que ho faran per primera vegada», agrega Huertas.

Així el dia 28 començarà amb la ponència de Federico Mayor Zaragoza, catedràtic de Bioquímica de la UAM, ex director general de la UNESCO i president de la Fundació Cultura de Pau, que parlarà de l'educació per ser lliures i responsables. Seguidament, l'escriptora Isabel-Clara Simó, guanyadora del 49é Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, endinsarà els i les presents en l'amor a la lectura i l'escriptura,

El dia 29 serà Gemma Lluch i Crespo, catedràtica de Literatura de la Universitat de València, qui en la seua ponència tractarà de les llegendes, dubtes i dades sobre la lectura en pantalla. En acabar, Laura Borràs i Castanyer , doctora de Filologia Romànica, llicenciada en Filologia Catalana i professora de la Universitat de Barcelona, comentarà les transformacions de la lectura. Finalitzarà la jornada amb l'espectacle del mag Toni Pons «El teu altre jo».

L'últim dia del Congrés, la doctora en Tecnologia Educativa i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Mar Camacho i Martí, parlarà dels reptes actuals i les perspectives de futur que els dispositius mòbils fan a l'educació. I tancarà les ponències del Xé Congrés Manuel Delgado Ruiz, doctor en Antropologia i professor de la Universitat deBarcelona, que abordarà el valor dels valors i la importància de l'educació ètica en la societat contemporània. «Com a regidora d'Educació anime a participar en el nostre Congrés i recorde que les inscripcions es poden fer fins el 26 de setembre a la web de l'Ajuntament : www.lalcudia.com».