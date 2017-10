Camerún se viste de la UD Alzira

Solidaridad internacional. El club azulgrana ha iniciado una especial colaboración con el Avenir FC de Yagoua de Camerún a través de la ONG Global Món. Uno de sus conjuntos ya viste las camisetas azulgranas, trasladadas al país africano a través del cooperante Eduardo Juan. Además, en breve está previsto el viaje del exjugador Fabassou, que trasladará 50 kilos de material donado por el Alzira Fútbol Sala y el Cotif.

Treinta jóvenes del equipo camerunés Avenir FC de Yagoua juegan a fútbol desde hace unos días con nuevas camisetas. ¿Del Barça, del Madrid, del Valencia?... No. De la UD Alzira. El club azulgrana donó este verano 30 camisetas, pantalones y sus correspondientes medias a la ONG Global Món, que fueron llevadas al país centroafricano por el cooperante alcireño Eduardo Juan Redal. El ribereño colabora con esta ONG fundada por el jesuita gandiense José Luis Ferrer, la cual ha hecho realidad 15 colegios, una cooperativa de arroz o un centro cultural. El siguiente sueño sería crear una ciudad deportiva. El presidente del club camerunés, Seraphin Biamou, agradeció la ayuda del club ribereño porque «permitirá formar y progresar a nuestros jóvenes jugadores y alejados de otros problemas. La mayor parte de las veces no se cuenta con camisetas, balones y mucho menos botas». La casualidad hizo que Eduardo Juan se encontrase, sin saberlo, con el exentrenador y presidente del club en el que se formó el exalzirista y ex del Castellonense, Fabassou. El futbolista –ahora en el dique seco por una lesión- llegó a Gandia precisamente a través de esta ONG y del jesuita José Luis Ferrer.

El mes que viene, Fabassou viajará a su país para llevar 50 kilos de material deportivo donado por el Alzira Fútbol Sala, así como 30 camisetas que ha ofrecido el Cotif. Si algún club quiere hacer alguna donación puede comunicarlo en el Facebook de Eduardo Juan, el Alzira Fútbol Sala, la UD Alzira o el Cotif. «Es un placer ayudar a mis compatriotas para que puedan jugar al fútbol en mejores condiciones de las que lo tuve que hacer yo en su día», comentó el jugador.

La directiva alzirista, encabezada por Juan Antonio Sanjuán, tiene un objetivo más ambicioso que hacer una donación puntual. «Queremos crear la Fundación UD Alzira a través de la cual podamos contar con patrocinios de empresas que nos permitan realizar muchas más acciones benéficas». El club ribereño quiere concienciar a los más pequeños de la situación en la que viven muchos niños de su edad. Para ello se mostrará en qué condiciones juegan cada día o los kilómetros que pueden recorrer para entrenar. También se harán recogidas de balones, botas o guantes, como ya hicieran este verano los participantes del campus Raúl Albentosa, en colaboración con la fundación de Benjamín Zarandona en la campaña «¡Pasa el balón!».

Otro de los sueños de Eduardo Juan es que el famoso entrenador de la UD Alzira, Fernando Gómez, y su cuerpo técnico hiciesen un clínic con entrenadores de Yagoua para que conozcan los métodos de entrenamiento de nuestro fútbol. Un proyecto que el Alzira ve más cercano en el tiempo sería la creación de un equipo con discapacidad intelectual, a imagen del que ya tienen el Valencia y el Levante, para lo cual se va a conversar con el Cefire, Conselleria y Pro Sub para poder llevarlo a cabo. «Es habitual que miembros del centro Carmen Picó vengan al Suñer Picó a ver los partidos de la UD –en especial tres de ellos («Fali», José Manuel y Juanjo) que son acérrimos seguidores. Queremos que quien quiera que lo practique», explicó Sanjuán.