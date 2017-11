Save the Children reconoce la labor de la escuela infantil Verge del Pilar de Algemesí

La ONG Save the Children ha reconocido el trabajo llevado a cabo por la Escola Infantil Municipal Verge del Pilar de Algemesí a través de las campañas solidarias realizadas en los últimos años. Un representante de esta organización humanitaria a favor de la infancia se desplazó hasta el centro para otorgar un placa acreditativa del compromiso de la escuela infantil con los valores solidarios, lo que les reconoce como «Centro solidario comprometido con la infancia».

Desde hace dos cursos, el centro colabora con la ONG Save The Children en proyectos escolares de concienciación y de cooperación. Mª Jose Illana, directora de la escuela, adujo ayer que todo nace «con una propuesta que nos hace Save the Children y no podemos resistirnos a participar». El primer año se pintaron y, simbólicamente, se vendieron unos marcadores de página para ayudar a combatir la desnutrición infantil en Burkina Faso.