Cullera moviliza a magos para luchar contra el consumo de alcohol y drogas

Buscar nuevas fórmulas imaginativas y directas para poder luchar contra el uso de substancias estupefacientes entre los más jóvenes. Los clientes de bares y restaurantes de Cullera se vieron sorprendidos este fin de semana por un grupo de magos que recorrieron una serie de locales con sorprendentes trucos cuya finalidad última fue la prevención del consumo abusivo de alcohol y otras sustancias prohibidas.

La iniciativa «Magic Responsable Nights», impulsada por el ayuntamiento mediante la ONG Controla Club y con la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es una acción pionera en la que un grupo de «magos-mediadores sociales» actúan en los establecimientos colaboradores del programa Servicio Responsable realizando trucos de magia y repartiendo tarjetas con consejos sobre consumo responsable de alcohol y prevención de las drogodependencias.

La actividad se llevó a cabo en un momento especialmente significativo como son las fechas previas a la Navidad. Es ahora cuando se suele producir uno de los picos de consumo recreativos de alcohol y en el consumo abusivo de todo tipo de drogas, según apuntan desde la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCA) de Cullera. Durante estas fechas el consumo de alcohol se incrementará en más de un 30 % y 1 de cada 10 adolescentes tendrá su primera experiencia con las bebidas graduadas.

«Hemos buscado una forma diferente para impactar directamente sobre el potencial consumidor. Ir al sitio donde se consume y decirle de una manera original: Ojo, no te pases o no te tomes lo que no toca porque el precio que puedes pagar es altísimo», explicó la concejala de Drogodependencias, Francesca Ortiz. Los establecimientos participantes en la actividad fueron diversos. Se sumaron los pubs Canalla y Pallissa, los restaurantes Salamanca, Casa Salvador, Peque Casa Nostra, Los Olivos, Rincón del Faro, Cafetería Alcalá, el Asador Palacios, Bernabéu y la Heladería Jijonenca.

El programa Servicio Responsable se basa en el fomento de las buenas prácticas profesionales en el sector del ocio nocturno y la hostelería como una herramienta y un modelo de actuación idóneo y de utilidad en el marco de los programas de acción comunitaria, escolar y familiar para la prevención de las drogodependencias. El concejal de Turismo y Ocio, Javier Cantos, consideró que son cada vez más los empresarios de la hostelería y el ocio que están concienciados de que «es mejor un cliente responsable que hacer caja a costa de fomentar actitudes irresponsables que a la larga tienen consecuencias sociales nefastas».



Situaciones de emergencia

Los establecimientos hosteleros participantes se formaron en temas relacionados con la dispensación responsable de alcohol, la protección al menor, el control en el tráfico y consumo de drogas ilegales, la seguridad y control de las instalaciones de los establecimientos públicos, la capacidad de reacción del local ante situaciones de emergencia y, en general, la adecuada prestación del servicio y la atención a los clientes.

Mediante estas actuaciones se pone de manifiesto el valor de la colaboración y la corresponsabilización de la hostelería y el sector ocio de Cullera en la prevención de las drogodependencias y la promoción de un ocio saludable y responsable.