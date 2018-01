Suscriptor

Més Algemesí aplaza cualquier pacto de izquierdas a la próxima legislatura

Bermúdez reconoce que el acuerdo por los presupuestos beneficia tanto a su formación como a EU y PSPV Descarta, por el momento, «una maniobra de aproximación» entre los tres partidos

r. s. alzira «el hecho de alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno no implica que exista una maniobra de aproximación por nuestra parte, aunque podría ser que esto favoreciese a una posible confluencia en el futuro. a día de hoy, no obstante, no lo v

18.01.2018 | 23:00