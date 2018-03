El Inter Cullera Forval pierde por la mínima y logra bono ofensivo

El Cullera no pudo con el potencial físico de l´Hospitalet.

El Inter Cullera forval no pudo ganar esta semana tampoco en su visita a l'Hospitalet pero logró un bono ofensivo al dejar el marcador en el 29-24 tras una remontada final. A lo largo del encuentro se vio a un rival que se empleó con excesiva dureza en algunos momentos y que hizo que en la primera parte los de la Ribera llegaran a acobardarse, especialmente en defensa, sobre todo en los tres cuartos, que no estuvieron acertados ni en los placajes ni en las coberturas y propiciaron los tres ensayos del equipo local. A pesar de ello y de que los locales conseguían una amplia ventaja, poco a poco los de Chornet y Beltrán fueron entrando en el partido y los delanteros (muy superiores en melé) conseguían tener más dominio. Víctor Monserrat ensayaba tras el empuje de la delantera. La transformación por parte de Facundo acortaba el marcador. Pero el empuje de los cullerenses no cesaba ahí y minutos más tarde Nazareno, tras una espectacular carrera desde su propio campo, volvía a acortar distancia en el marcador. Pero cuando mejor estaba el equipo, llegaron tres lesiones casi consecutivas de tres delanteros.

La segunda parte comenzó de nuevo con más fallos propios que provocaron dos nuevos ensayos de los locales, pero el juego duro por momentos de los catalanes hizo que hubieran varias tarjetas, provocando la superioridad del Inter Cullera. Llegó otro ensayo del Cullera que dejaba el partido a cinco puntos. Los fallos técnicos puntuales y la falta de experiencia no dejaron que llegara la remontada, dejando el resultado final en un 29-24.

Por su parte, el Inter Alzira RC B prolongó una semana más su imbatibilidad venciendo también en la capital de la Plana en un partido extraño que, pese al resultado final, se complicó en el segundo tiempo. Dos ensayos de Sergi Arenillas y Marcel Gil ofrecieron las primeras diferentes. Pese a ello y pese a que esa ventaja se ampliaría aún más en los primeros diez minutos hasta el 5 a 41, el segundo tiempo se complicó extrañamente en cuanto a juego, que no en el resultado. Al final, 15-48.