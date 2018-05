Ajustados triunfos del Marquesat, Montserrat y Quart en El Corte Inglés de Galotxa

Ajustadas victorias de los equipos del Marquesat, Montserrat y Quart en El Corte Inglés de Galotxa. Las partidas de primera categoría del campeonato autonómico se decidieron en los últimos juegos.

El fin de semana tenía programados unos interesantes enfrentamientos que no dejaron indiferentes a los asistentes a cada uno de las calles de juego. En el caso del vigente campeón y primer clasificado, Kiwa Quart, el hecho de no contar con dos jugadores titulares, Javi y Álex, no fue problema para conseguir ganar ante el Ajuntament de Beniparrell. A pesar de que el resultado final de 70 a 60 le dio un punto al equipo de l'Horta Sud.

En el caso del segundo en la tabla, el Albuixech, su visita a la calle de Alfarp, para enfrentarse con el Ovocity Marquesat, se cerró con un 70 a 50 favorable a los locales. El punto conseguido por Sergi, Samuel, Lucha y Alfonso les permite de momento mantener la segunda posición.

Faura, por su parte, empata ahora en la tercera posición con el Montserrat. La partida restante de la jornada, que tenía al Electrofassar Massalfassar y al Lanzadera Montserrat como protagonistas, dejó un 50 a 70 para los ribereños, que jugaban de visitantes.