El CR La Safor entrena en la calle al no disponer de campo

Los equipos senior y masculino del Club Rugby La Safor de Gandia entrenan en la calle al no disponer de un campo en condiciones para llevar a cabo su preparación. Así ocurre desde este pasado miércoles cuando los jugadores y jugadoras

Los deportistas llegaron hasta la plaza Major y dieron varias vueltas alrededor del consistorio para posteriormente volver a las instalaciones del polideportivo de Gandia.

Esta actividad se ha ido aplazando desde principios de septiembre cuando comenzó la pretemporada, pero ahora se ha puesto en marcha con la intención de dar a conocer a los vecinos de la ciudad la falta de instalación para la práctica del rugby.

El CR La Safor pretende continuar con esta actividad hasta que definitivamente tenga un espacio digno para poder desarrollar su disciplina deportiva.

El CR La Safor no puede ejercitarse en la pista de atletismo porque el terreno central está lleno de agujeros, mientras que la nueva instalación (campo B) aún no se puede utilizar al no haber sido recepcionado por el Ayuntamiento de Gandia por parte de la empresa constructora a falta de que se firme un informe favorable debido a unos pequeños problemas.