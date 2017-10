Morant a Monleón: «No hallarás un lugar mejor para vivir»

? La alcaldesa de Gandia no solo felicitó al comandante Pedro Monleón por sus tres años y medio de dedicación en la Guardia Civil de esta ciudad, sino que, al desearle suerte en su nuevo destino, le advirtió de que en un aspecto ese cambio será para peor. «Te vas, pero no encontrarás un lugar mejor para vivir», indicó Diana Morant, quien recordó al oficial jefe de la Benemérita que miles de gandienses llegaron aquí de otros lugares para trabajar u otros motivos y que, cuando concluyó su misión, fijaron su residencia definitiva en la capital de la Safor. En el aspecto institucional, Morant agradeció la relación de «lealtad» que en todo este tiempo el comandante ha mantenido con el ayuntamiento al abordar aspectos de la seguridad en esta ciudad. Y sobre el futuro destino del comandante, él mismo fue el encargado de mantener la incógnita: «solo sé que no sé nada».