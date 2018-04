Potries ja és capital

Durant les més de dos hores que va durar al matí l'acte més protocolari tot el poble es va bolcar per a enlluernar a la comitiva amb la seua millor versió, en un tast representatiu de les principals tradicions i manifestacions culturals. La recepció, a la qual també s'hi va acostar l'alcalde de Sagunt, Josep Francesc Fernández, i altres regidors de la comarca, va tindre lloc al pati de l'ajuntament, amb una introducció del guitarrista David López.

Ja en el torn dels parlaments, l'alcaldessa va apuntar que este era «un dia important per als cassolers i cassoleres», apel·latiu com es coneix als seus habitants, pel passat terrisser de la localitat. Domínguez considera que la CCV «és tot un repte engrescador que ens permetrà mostrar el bo i millor del que som capaços d'oferir; ens ompli de goig però també té un plus afegit de responsabilitat». Va apuntar que Potries és «un poble que ha fet de la cultura la seua bandera», va felicitar al teixit associatiu, als regidors d'anteriors corporacions, «també als que ja no estan» i, parafrasejant Estellés, va convidar a veïns i forasters a «baixar al carrer i participar».

Per la seua banda, el conseller Vicent Marzà va elogiar que un municipi com Potries «dedique el 33% del seu pressupost a cultura», i va afegir que la Generalitat, amb motiu de la CCV, completarà eixa agenda local amb altres activitats en els pròxims 12 mesos. «Les poblacions menudes esteu fent cultura en majúscules, era un deute de la Generalitat reconéixer eixe treball i fer que un poble, per fi, fora capital», va apuntar.

Després, al toc de tabal i dolçaina de la Colla de la Safor, tots es van dirigir cap al Museu-Cassoleria d'Àngel Domínguez, on foren xiquets, alumnes de 3r i 4t de Primària de l'escola, els encarregats d'explicar les estances d'esta vivenda i taller de l'última família que es va dedicar en el poble a fabricar objectes de ceràmica. L'ajuntament la va comprar i reformar i en 2015 la va obrir com a museu. La següent parada va ser la Casa de la Cultura, on els assistents van seure per a vore un espectacle del grup Tries Titelles, l'adaptació de la pel·lícula Viatge a la Lluna, de Méliès. Seguidament, a la plaça del País Valencià, va tindre lloc un cant d'albades amb Jonatan i Christian Penalba i Pep de l'Alcúdia. En acabar estos, de fons ja entraven els músics de les bandes de Potries i Albaida.

L'acte va finalitzar, com no, amb una traca. Després, mentre la pólvora s'esfumava, va sonar Al país de l'olivera, d'Obrint Pas amb lletra de Xavi Sarrià, en la versió interpretada per Jonatan Penalba. La festa, però, va continuar amb una paella gegant i a la nit, al tancament d'esta edició, estaven previstos «correfocs» i actuacions a ritme de blues, country i rock.