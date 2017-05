Uno de los ciclistas superviviente del atropello mortal en Oliva: "Me he salvado porque he podido tirarme al arcén"

Una conductora ebria y drograda de 28 años de edad ha arrollado esta mañana a un grupo de ciclistas en la carretera N-332, a la altura de Oliva. Dos han fallecido a causa del golpe y otros tres han sido desviados a diferentes hospitales debido a las graves heridas sufridas por el golpe. Solamente Jaime Escortell, presidente de la sección del triatlón del club Llebeig de Xàbia, ha podido esquivar al coche.

Aún aturdido por lo ocurrido, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que "todo ha sido muy rápido. Habíamos salido los seis a la carretera como hacemos muchos domingos e íbamos tranquilos por una gran recta. De repente, un coche que iba a considerable velocidad nos ha arrollado. Casi no hemos tenido tiempo de reaccionar".

Escortell ha sido el único del grupo que no ha tenido que ser desplazado a un centro sanitario: "Me he salvado porque he podido tirarme el arcen. Todo ha sido rapidísimo, casi no hemos podido reaccionar. A mí el coche me ha pasado muy cerca, ha sido por centímetros. Sólo tengo unos rasguños. Aún estoy en shock".