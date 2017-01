"Me marcho a la tele"

Desde que se hiciera «viral» el consumo de productos audiovisuales a través del streaming, cada vez más actores hollywoodienses y españoles se han mudado a la televisión. Muchos podrán decir que es sólo por el aspecto económico, dado que tanto HBO como Netflix se han convertido en dos gigantes financieros del entretenimiento, pero lo cierto es que gran parte del talento creativo occidental se centra actualmente en Internet, ya sea en forma de contratos freelance para producir webseries o en forma de contratos millonarios en las principales plataformas de difusión.

Los primeros actores que se atrevieron a cambiar las superproducciones por las series de televisión fueron Kevin Spacey con House of Cards o Matthew McConaughey en True Detective. Su éxito contagió a otros que han participado en recientes producciones como Westworld de HBO, con Anthony Hopkins y Ed Harris en los créditos, o Winona Ryder en Stranger Things de Netflix. También se han animado otros actores españoles, como Javier Cámara o Miguel Ángel Silvestre (Narcos) o la propia producción El Ministerio del Tiempo, que ha cedido sus derechos a Netflix.

En 2017, más estrellas se sumarán a este fenómeno. Algunas tan sonadas como Meryl Streep, Julia Roberts o Nicole Kidman. Esta última aparecerá en la serie Big Little Lies, la única producción de la que ya hay imágenes, y que ya incluyó Levante-EMV en su avance de series del año. La serie, que protagoniza Kidman junto a Reese Witherspoon, se estrenará en febrero.

Otra grande, Meryl Streep, se ha aliado con J.J.Abrams, un director que se mueve como pez en el agua entre el cine (Star Wars) y la televisión (Perdidos) en The Nix, una serie que prepara Warner Bros TV basada en una novela de Nathan Hill. La trama girará en torno a un profesor universitario cuya madre reaparece décadas después de cometer un crimen. Julia Roberts, otra actriz de Oscar, dará el salto con la miniserie Today will be different, basada en el libro homónimo de María Semple y que cuenta la vida de Eleanor Flood.

La expareja favorita de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, también se sumarán a la fiebre televisiva, aunque „claro está„ por separado. Jolie lo hará como directora en Netflix con First they killed my father, un thriller histórico ambientado en Camboya, y coproducido junto al cineasta Rithy Panh, que fue homenajeado en la pasada edición de Cinema Jove de Valencia, la última dirigida por Rafa Maluenda. En cuanto a Pitt, protagonizará junto a Tilda Swinton War Machine, una sátira de la guerra de América en Afganistán, mientras que Emma Stone y Jonah Hill pondrán la dosis de humor negro a la plataforma de Reed Hastings con la serie Maniac, que transcurrirá en un psiquiátrico.