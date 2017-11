Top Chef: La valenciana Rakel Cernicharo gana Top Chef 4

La valenciana Rakel Cernicharo, propietaria del restaurante Karak de València, se ha convertido en la ganadora de la cuarta edición de 'Top Chef' por decisión de espectadores del concurso, que ya ganó en su primera edición otra valenciana: Begoña Rodrigo, de La Salita.



Rakel se impuso a Víctor Gutiérrez, peruano afincado en Salamanca, donde cuenta con un restaurante que lleva su nombre y que luce una estrella Michelin, después de una noche con mucha emoción, nervios y tensión.







En el primer reto ambos tuvieron que elegir a sus dos ayudantes para la "batalla final" entre parejas de exconcursantes formadas al azar, probando sus platos con marisco en una cata a ciegas, y después se desplazaron a Segovia para cocinar un plato principal y un postre para 25 espectadores del programa elegidos a través de la web.





Me dieron el pase directo a la final 14 Estrellas Michelín. Me da la victoria un jurado popular. Democratización de la cocina. GRACIAS ?? pic.twitter.com/n5Xqqt78De — Rakel Top Chef (@rakelkarak) 17 de mayo de 2017

Fueron ellos y no los jurados Alberto Chicote, Paco Roncero y Susi Díaz quienes con sus votos erigieron a la temperamental Rakel como ganadora de los 100.000 euros y la edición de su propio libro de cocina tras doce semanas de competición y más de 30 pruebas.La vencedora no se ha caracterizado por la buena relación con el resto de sus compañeros, e incluso ha protagonizado más de una bronca con la granadina Melissa Herrera, pese a que se habían hecho amigas casi desde el comienzo del concurso.Rakel Cernicharo se une así al listado de ganadores en España, formado por Begoña Rodrigo, David García (Grupo TO+, Barcelona) y el alemán Marcel Ress, que precisamente acaba de abrir el restaurante Sa Fàbrica en Inca (Mallorca).