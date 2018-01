«Perdiendo el este» toma forma

La tierra prometida ya no está en Alemania, sino en China. Braulio y Julio no cejan en su intento de prosperar fuera de España, y se trasladan a Hong Kong, la ciudad de las oportunidades. Este es el arranque de Perdiendo el este, la segunda entrega de Perdiendo el norte (2015), la comedia dirigida por Nacho G. Velilla (Villaviciosa de al lado) y protagonizada por Yon González, Julián López y Blanca Suárez

Atresmedia ya ha comenzado el rodaje de esta nueva entrega. Durará seis semanas en Madrid, Pamplona y Hong Kong. Paco Caballero es el encargado de dirigir esta secuela, su primer largometraje, ya que es el conocido director y guionista de la serie de TV3 «Cites». Nacho G. Velilla , Antonio Sánchez, Oriol Capel, David S. Olivas y Daniel Monedero son los encargados del guión de la cinta, en la que repiten como protagonistas Carmen Machi, Julián López, Miki Esparbé, Younes Bachir y Malena Alterio. Además, en esta ocasión se incorporan Leo Harlem, Chacha Huang, Silvia Alonso, Edu Soto, Marcos Zhang y Gorka Aguinagalde. Atresmedia todavía no ha anunciado su fecha de estreno, aunque podría ser a finales de 2018.

Argumento

Con mil trescientos millones de habitantes, y a punto de convertirse en la primera potencia económica mundial, China ha traspasado el tópico de país exótico de cultura milenaria, donde se come arroz con palillos y las erres se pronuncian eles, para convertirse en un país moderno y pujante, una nueva tierra de oportunidades en la que todo es posible. Por eso miles de jóvenes, hijos de una vieja Europa cada vez más vieja, cargan sus ambiciones en sus maletas y cruzan nueve mil kilómetros de distancia dispuestos, como los pioneros, a conquistar el Lejano Oriente. Pero no es nada fácil triunfar en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia. Y no sólo geográficamente. Lo que parecía ser una fuente de oportunidades se torna a un calvario del que no encuentra la solución, hasta que un día llega a su vida por casualidad Xiao, una joven asiática moderna y con unas grandes expectativas en la vida.

Esta saga cómica pretende tomar el relevo de Ocho apellidos vascos, que también contó con una secuela (Ocho apellidos catalanes). También la animación española ha querido continuar la estela de la ficción española apostando por sus propios éxitos en taquilla. Ejemplo de ello es Tadeo Jones, con su segundo filme Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas, que se estrenó el pasado agosto.