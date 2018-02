Claire Underwood gobierna en «House of Cards»

Claire Underwood gobierna en «House of Cards»

Que Claire Underwood (Robin Wright) sería la gran salvadora de «House of Cards» después de que Kevin Spacey, dejase su papel principal en la serie de Netflix por empezar a protagonizar los escándalos sexuales, ya se conocía. Pero que Diane Lane y Greg Kinnear se uniesen a Wright para completar la sexta temporada es la nueva noticia de la plataforma americana de series en streaming, tal y como informó ayer The Hollywood Reporter.

Y es que después de que Anthony Rapp, el actor Roberto Cavazos y el director Tony Montana le acusaran de agresión sexual, el actor de American Beauty está en el punto de mira de todo Hollywood.

De esta forma, la nueva entrega de esta serie girará entorno a la figura de Claire Underwood. Una nueva Robin Wright con armas renovadas con las que persistirá en su intento por mover los hilos de poder en Washington y conseguir, por fin, la Secretaría de Estado.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, encarnarán el papel de dos hermanos, aunque los detalles de esta trama y de las características de sus personajes siguen sin desvelarse.

Así, a los más de cuarenta millones de dólares que le supusieron a la empresa americana los abusos sexuales de Spacey, se une también el coste de contratación de nombres de la talla como Lane y Kinnear. Dos actores nominados al Oscar por producciones como Pequeña Miss Sunshine, El Regalo o Mejor...imposible, en el caso de Kinnear; y Infiel o El hombre de acero, en el caso de Lane. Esta será la primera aparición de la actriz tras su reciente papel en producciones como La Liga de la Justicia y en Batman vs. Superman.

Desde que Netflix afirmara la destitución de Spacey en octubre, los guionistas de este drama político de abuso y poder han comenzado a reescribir el guión original de la serie con tal de evitar su cancelación. A principios del mes de diciembre, el Jefe de Contenido de Netflix, Ted Sarandos, confirmó el inicio de nuevos rodajes a mitad de enero tras el parón de octubre y ocho nuevos capitulos para regalar a sus seguidores el final de serie que merecen tras la montaña rusa de emociones de la que fueron víctimas en los últimos meses.

Aunque, según señalaba The Hollywood Reporter el despido de Spacey no ha supuesto un gran obstáculo para los guionistas de «House of cards», ya que en el libro de Michael Dobbs en que se inspira la serie, su personaje, el congresista Frank Underwood, muere antes de que finalice la obra. El misterio de cómo acabarán con el personaje, sin embargo, aún está por ver.

Un juego de naipes que, a pesar de que aún se desconozca el papel de Lane y Kinnear en todo esto, promete, tal y como hizo siempre «House of cards», no dejar indiferente a nadie.