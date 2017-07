Alta montaña para comenzar

El Valencia CF tendrá un difícil comienzo de liga tras el sorteo celebrado ayer en la Federación Española de Fútbol. Para empezar, el equipo de Marcelino recibirá en la primera jornada a la UD Las Palmas el 20 de agosto en Mestalla, el mismo rival e idéntico escenario que en la pasada temporada y que supuso el inicio del calvario de Pako Ayestarán después de perder por 2-4.

El Valencia tratará de romper su negativa racha de derrotas en el estreno liguero ante el conjunto insular. Como destaca Efe, ambos conjuntos se han visto las caras en un arranque liguero en tres ocasiones, dos en Las Palmas y uno en Mestalla, y en todas ellas se impuso el conjunto canario con cierta solvencia. Para encontrar los dos primeros enfrentamientos hay que remontarse a los años cincuenta. El primer duelo se saldó con triunfo insular por 2-0, en la temporada 55-56; mientras que el siguiente fue en el curso 57-58 y el resultado de 5-3.

A partir del debut ante los canarios empieza la alta montaña con la visita al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en la segunda jornada (27 de agosto). La tercera jornada depara la llegada del Atlético de Madrid (10 de septiembre) tras el parón por los compromisos internacionales de la selección española.

Y en la cuarta viaje al estadio del vecino. El Levante espera en el Ciutat de València, derbi de la ciudad, que, en principio no parece un rival fácil en su regreso a Primera División.

El principal hándicap del Valencia CF, aparte de la entidad de los primeros contricantes, es el grado de conjunción del equipo a esas alturas de la temporada. A falta de un mes para el inicio de la competición, a Marcelino aún le faltan piezas básicas como uno o dos centrales, un mediocentro y un jugador de banda, jugadores indispensables para su esquema táctico.

Todos los grandes de la Liga pasarán por el coliseo valencianista durante la primera vuelta. En la jornada 7 llega el Athletic, en la 9 el Sevilla en la 13 el FC Barcelona y en la 17 el Villarreal.

«No me fijo en el calendario»

A Marcelino no parece importarle ese complicado comienzo de Liga. Desde Canadá, el asturiano manifestó que «nunca me fijo en el calendario. Hay que jugar contra todos y nunca sabes si es beneficioso jugar primero contra rivales peligrosos o hacerlo después». Para el entrenador lo realmente importante «es jugar cada partido con la idea de salir a ganar independientemente del rival que tengamos enfrente. Eso es lo que me importa».