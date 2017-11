Alcácer vuelve a Mestalla en su mejor momento de forma

Paco Alcácer regresa a Mestalla. El exvalencianista disfruta de su mejor momento desde que llegó al Barça en agosto de 2016. Con Valverde, el valenciano ha repetido titularidad en el once, marcó dos goles ante el Sevilla, y participó en los dos primeros tantos el pasado sábado ante el Leganés.

En octubre del año pasado, el delantero asistió desde el banquillo al triunfo azulgrana ante el Valencia merced a un gol de penalti de Messi. El de Torrent se escuchó de todo: "Alcácer, canalla, fuera de Mestalla", e incluso le tiraron a la cara una bolsa de pipas de muy malos modos para burlarse de que no iba a disfrutar de oportunidades de jugar en el Barça. No le perdonan que el Valencia lo traspasara. Sí. A Alcácer lo vendieron por 30 millones. El Barça no pagó su cláusula. No se marchó el futbolista. Y desde el club le pusieron en el disparadero. "Aquello le dolió mucho, porque es valencianista", cuentan desde su entorno, pero el delantero "siempre ha estado bien anímicamente y confiado en que le llegaría su oportunidad", añaden. Paco Alcácer apenas tiene 24 años. Aún tiene mucho fútbol por delante.

Tras estar casi inédito para Luis Enrique el curso pasado, su constancia le ha impulsado a la titularidad en el 4-4-2 de Valverde. Alcácer comparte la delantera con Luis Suárez, cayendo por la derecha, en detrimento incluso de Deulofeu. Porque Messi juega de enganche. Que Alcácer atraviesa un momento dulce es una evidencia. Lo que no resulta tan claro es si será titular el domingo o mañana en Champions ante la Juve. Todo apunta a que jugará uno u otro partido. Que sea titular ante el Valencia ya no hace tanta gracia en Mestalla.