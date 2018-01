Vietto ya está listo para el sábado

Con el 8 a la espalda, un número de prestigio en Mestalla, Luciano Vietto ya se siente preparado para su primera oportunidad valencianista, mañana mismo, contra el Girona. Físicamente afirma encontrarse «bien» y la baja por sanción de Simone Zaza facilita su posible inclusión, al menos, en la convocatoria. «Me encuentro bien. Únicamente no entrené ayer -por el miércoles, día en el que aterrizó-. Los demás días estuve entrenando en el Atlético y me encuentro muy bien».

Las llamadas telefónicas de Marcelino García Toral tienen un efecto milagroso para desatascar los fichajes en el Valencia. La confianza que traslada el técnico asturiano para convencer a los jugadores de que puede obtener de ellos su mejor rendimiento es clave. Y más, si ya habían compartido experiencias previas en otros equipos. De esa manera se abortó que Vietto acabase cedido en el Sporting de Portugal: «Realmente estaba cerrado por parte de los clubes. Yo estaba en Argentina y no había tomado una decisión final. Quería meditarlo y cuando me llamó el entrenador, pues consideré que el Valencia es un club grande... y con tranquilidad tomé la decisión. El Valencia estaba por delante de los demás». «No fue tan grande la insistencia. Le dije que sí, que necesitaba confianza por parte de ellos. Venía de una época mala en el Atlético, sin tener continuidad. La charla no fue larga, porque le conozco», añadió.

Vietto tuvo su primera toma de contacto ayer con sus nuevos compañeros, aunque ya se ha familiarizado con el vestuario por los consejos que le trasladó Gabriel Paulista: «La verdad es que antes de venir, después de la llamada del entrenador, también hablé con Gabriel, que le conozco de Villarreal. Me habló muy bien de los compañeros, es el primer día, el primer trato y todo muy bien». ¿Qué necesita Vietto para volver a dar su mejor nivel?: El atacante argentino, que se definió más como un segundo punta que como un delantero de referencia, lo tiene claro: «Necesitaré confianza, continuidad y minutos. Los partidos me van a terminar dando lo que encontré en el Villarreal».



Marcelino entrena con collarín

Vietto se ejercitó a las órdenes de Marcelino, que ya ha podido agarrar de nuevo las riendas del equipo después del periodo de reposo obligado por la convalecencia de su accidente de tráfico en la víspera de Nochebuena. El preparador seguía luciendo un collarín. Tal como desembarcó en Manises, procedente de Las Palmas, minutos antes de las cuatro de la tarde, el Valencia se desplazó a la ciudad deportiva de Paterna para comenzar a preparar el duelo frente al Girona, de mañana sábado. Vietto se ejercitó junto a los que fueron suplentes en el estadio de Gran Canaria, mientras que los titulares tuvieron la habitual sesión regenerativa en gimnasio.