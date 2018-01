El Valencia CF está a cuatro partidos de una final. Esa es la frase. Marcelino asegura que no prioriza la Copa del Rey a la Liga, pero el entrenador es consciente de lo cerca que está de lograr su primer título como entrenador. En su palmarés figuran tres ascensos a Primera, Recreativo, Zaragoza y Villarreral, pero está huérfano de metales. Una victoria hoy en Mestalla ante el Alavés, en la ida de los cuartos de la competición del KO, significaría dar un paso de gigante en una competición que ilusiona mucho. «La Copa es una ilusión», reconoce, «y tenemos la intención de llegar a semifinales. Después que sea lo que sea».

Nada más pronunciar esa frase, el entrenador del Valencia CF se da cuenta que las ilusiones se disparan, y vuelve a la prudencia que le caracteriza: «Nos equivocamos si pensamos que algo ya está conseguido», señala. Marcelino explica que la Liga todavía está viva: «Queda la mitad de la Liga y nosotros tenemos una ventaja importante con el quinto que todos hubiéramos firmado. Pero volcamos toda nuestra atención en el próximo partido. Ahora nos toca Copa, queremos ganar, y luego pensar en el partido de Las Palmas. Pero no tenemos que pensar que por el hecho de que saquemos nueve puntos tenemos algo conseguido. Todavía queda la mitad de la competición».

Preguntado por el rival de esta tarde en Mestalla, el Alavés de su paisano Abelardo y su amigo Tejera, Marcelino indica que «este Alavés no tiene nada que ver contra el que jugamos en la Liga. Desde la llegada de Abelardo y Tejada han aumentado el nivel de seguridad, confianza y estilo definido. Así lo atestiguan los resultados. Es un rival complicado al que no es fácil hacerle ocasiones y gol. Es lógico que ellos tengan una prioridad en la Liga antes que en la Copa, pero eso no quiere decir que van a renunciar a unos cuartos de final de Copa».

El horario laboral en el que se juega el encuentro, las siete de la tarde, no beneficia el lleno en Mestalla. ¿Le pide algo Marcelino a la hinchada?. «La afición me va a escuchar y va a decir «este siempre está pidiendo», apunta. «La afición es muy importante y te ayuda mucho. La prueba más evidente fue el último partido en Liga ante el Girona, donde una respuesta de la afición nos sirvió para seguir insistiendo en la idea de ganar. Queremos seguir ilusionando a la gente y que disfrute. Las siete es un horario malillo, pero ojalá tengamos una buena entrada», concluyó.